الأحد 24 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

قطعت العلاقات مع الاحتلال، تفاصيل لقاء أبو الغيط مع وزيرة خارجية بوليفيا

أحمد أبو الغيط ووزيرة
أحمد أبو الغيط ووزيرة خارجية بوليفيا، فيتو

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم بمقر الأمانة العامة، سيليندا سوسا لوندا، وزيرة خارجية دولة بوليفيا متعددة القوميات، حيث شهد اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

مواقف حكومة بوليفيا المشرفة من القضية الفلسطينية

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي، بأن أبو الغيط أثنى خلال اللقاء على مواقف حكومة بوليفيا المشرفة من القضية الفلسطينية، والتي تعكس تمسكًا بالقيم والمبادئ في ظل العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني من القوة القائمة بالاحتلال.

وذكر المتحدث الرسمي أن لوندا أكدت خلال اللقاء على استمرار بوليفيا في رفض جريمة الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى قطع العلاقات بين بوليفيا وإسرائيل، إثر ارتكاب الأخيرة لجرائم تنتهك حقوق الإنسان في حق الشعب الفلسطيني.

 كما أكدت على قيام بوليفيا بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من الصعوبات التي واجههتها في هذا الصدد. 

 

دعم جامعة الدول العربية الكامل لبوليفيا 

وأشار المتحدث الرسمي إلى تأكيد لوندا على تمسك بوليفيا بموقفها من القضية الفلسطينية، وذلك على الرغم من أية ضغوطات سياسية قد تُمارس عليها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بوليفيا، لتغيير هذا الموقف. 

وأكد المتحدث الرسمي على أن أبو الغيط أعرب عن دعم جامعة الدول العربية الكامل لبوليفيا في ظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية.

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