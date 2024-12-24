الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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حوادث

المشدد من 5 لـ 10 سنوات للمتهمين في قضية أحداث أطفيح

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث أطفيح

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به.

وأيضا تهم الشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

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المستشار وجدى عبد المنعم قضية أحداث أطفيح أحداث أطفيح النيابة العامة

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