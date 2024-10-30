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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث أطفيح لجلسة 12 نوفمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث أطفيح لجلسة 12 نوفمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

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المستشار وجدى عبد المنعم أحداث أطفيح النيابة العامة مركز شرطة أطفيح

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