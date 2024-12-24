مدير المنطقة الصناعية في الأقصر: زيادة عدد المصانع إلى 24 مصنعًا خلال 2024

قال مصطفى عبد الحليم، مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي شرق محافظة الأقصر، إنه تم تخصيص عدد 184 قطعة أرض بغرض إقامة مصانع من إجمالي عدد 349 قطعة تمثل النشاط الصناعي بالمنطقة، وذلك في ضوء توجهات الدولة بدعم الاستثمار والاهتمام بالمناطق الصناعية واعتبارها عجلة التنمية في مختلف المحافظات، أعلنت محافظة الأقصر، عن حصاد العمل في المنطقة الصناعية بالبغدادي لعام 2024.

حصاد المنطقة الصناعية بالبغدادي في الأقصر

وأضاف مدير المنطقة الصناعية أنه وصل عدد المستثمرين الذين تم تسليم قطع أراضي لهم بالمنطقة الصناعية بالبغدادي 86 مستثمر، وتم تشغيل عدد 24 مصنعا فعليا تشمل إنتاج مواد غذائية، وهندسية وكيماوية ومواد بناء.

وأضاف أنه وصل عدد المصانع في مرحلة قيد التشغيل (تجهيز الماكينات وتركيبها) عدد 24 مصنعا، وصل عدد المصانع في مرحلة الإنشاء عدد 39 مصنعا، وجار تنفيذ شبكة كهرباء للمرحلة الثالثة بالمنطقة لتشغيل عدد 15 مصنعا جاهز للتشغيل من إجمالي 45 مصنعا بهذه المرحلة.

وأكد أنه تم طرح عدد 20 قطعة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بالمنطقة الصناعية بالبغدادى لإقامة أنشطة غذائية وهندسية ومواد بناء.

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