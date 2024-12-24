نظَّمت إدارة شباب شربين بالتعاون مع مديرية شباب الدقهلية، "إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية"، أمس الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان "الحقوق السياسية للمرأة في مصر"، وذلك بمركز شباب السعدية بمشاركة 70 شابًا وفتاة من أعضاء برلمان الطلائع والشباب التابعين لإدارة شباب شربين.

الحقوق السياسية للمرأة في مصر"ندوة تثقيفية بمراكز الشباب في الدقهلية

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان، وبحضور مصباح عاشور رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بإدارة شباب شربين، ومتابعة إنجي حسن، مسئولة برلمان الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومحاضر الندوة الدكتور محمد حجازي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة.

تسليط الضوء على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تناول الدكتور محمد حجازي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية الحديث عن الحقوق السياسية للمرأة، مع تسليط الضوء على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) التي أُقرّت عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ في 1981، ومشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية عبر التاريخ، حيث لعبت أدوارًا بارزة تقلدت خلالها مناصب قيادية مختلفة، متأثرة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل حقبة زمنية.

حقوق المرأة في التصويت والترشح

وفي سياق متصل تحدث الدكتور محمد حجازي عن حقوق المرأة في التصويت والترشح، والتأكيد على أهمية تعزيز مشاركتها السياسية ومعالجة العقبات التي تحول دون ذلك، باعتباره خطوة جوهرية لتحقيق المساواة بين الجنسين ودفع عجلة التنمية، وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الوعي السياسي ودعم حقوق المرأة، تأكيدًا على أهمية تمكينها في مختلف المجالات.

يأتي التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، واشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومنى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى، ومتابعة وتنفيذ السيد إبراهيم بدوي مدير إدارة شباب شربين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.