بهجة أحد الشعانين تملأ كنائس الدقهلية، صلوات وتراتيل وابتكارات من السعف (صور)

احتفل الإخوة المسيحيون في جميع كنائس محافظة الدقهلية بمناسبة عيد " أحد السعف أو " أحد الشعانين " اليوم بشكل مبهج وذلك بعد الانتهاء من أداء القداس الإلهى والذي بدأ منذ صباح باكر اليوم.

مظاهر الاحتفال بأحد السعف

واشتملت احتفالات الإخوة الأقباط بكنائس المنصورة وعلي مستوي المحافظة بتصميم ضفائر من السعف تم تشكيل منها صلبان وقلوب ورموز دينية قبطية متنوعة، وذلك بإتقان وإبداع منقطع النظير.

كما تفننوا في ابتكار العشرات من أشكال " السعف" المختلفة ذات التركيبات المبهجة ك " التاج والأسورة والخواتم وغيرها ، والتي تعد أهم مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة الدينية.

وقام الأطفال والكبار على حد سواء بتصميم العشرات من الابتكارات المتنوعة من الخوص وقاموا بحملها وارتدائها بجانب تصميم الصلبان بالخوص، ثم قاموا بالتقاط الصور التذكارية بها وسط أجواء العائلة والأصدقاء والفرحة بين الجميع.

وتشهد كنائس وأديرة محافظة الدقهلية اليوم الأحد توافدا كبيرا للإخوة الأقباط للاحتفال بأحد الزعف ويسمي أيضًا بأحد الشعانين.

صلوات احد السعف"الشعانين" بتوريل المنصورة في الدقهلية، فيتو

حيث تحتفل الكنائس في محافظة الدقهلية،اليوم الأحد، بأحد الزعف ويسمي أيضًا بأحد الشعانين، وهو عيد دخول السيد المسيح إلى أورشليم.

صلوات أحد السعف"الشعانين" بتوريل المنصورة في الدقهلية، فيتو

ورصدت فيتو توافد الأقباط علي كنيسة العذراء مريم بتوريل في مدينة المنصورة حاملين السعف والخوص تعبيرا عن الاحتفال وتزايد الإقبال لأداء الصلوات.

صلوات أحد السعف"الشعانين" بتوريل المنصورة في الدقهلية، فيتو

وترأس صلوات باكر والقداس الإلهي وصلوات الجناز العام، الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة.

صلوات احد السعف"الشعانين" بتوريل المنصورة في الدقهلية، فيتو

وحرص عدد كبير من الأقباط على الحضور إلى قداس أحد السعف أو أحد الشعانين كما يطلق عليه، في كنيسة توريل بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك حرصًا منهم على إحياء الاحتفالات والمظاهر الخاصة بهذه المناسبة.

صلوات احد السعف بتوريل المنصورة في الدقهلية، فيتو

وفى هذا العيد تحتفل الكنائس بإقامة قداس إلهى، يتخلله دورة "السعف"، حيث يحمل المصلون فى القداس، زعف النخيل المضفر بأشكال مختلفة، لرموز قبطية مثل الصليب وسنبلة القمح والقلب المزين بالورود، وبعد انتهاء القداس يتم صلوات الجناز العام، وتبدأ الكنائس فى الاتشاح باللون الأسود تعبيرا عن بدء أسبوع الآلام وبدء صلوات البصخة المقدسة.

صلوات احد السعف بتوريل المنصورة في الدقهلية، فيتو

ومن طقوس أحد الشعانين أن تقرأ فصول الأناجيل الأربعة في زوايا الكنيسة الأربعة وأرجائها في رفع بخور باكر؛ إعلانًا لانتشار الأناجيل في أرجاء المسكونة

ومن طقس الصلاة في أحد الشعانين أن تسوده نغمة الفرح فتردد الألحان بطريقة الشعانين المعروفة وهى التي تستخدم في هذا اليوم وعيد الصليب.

Advertisements

وأحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس، ويقبل الأقباط في هذا اليوم على شراء سعف النخيل قبل دخول قداس أحد السعف، لحضور زفة السعف بالكنيسة، وسط فرحة الأطفال بحمل السعف بأشكاله المختلفة من التاج والصليب والقلب والشمعة ويزنون بها الكنائس والبيوت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ