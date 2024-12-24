الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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اليوم، محافظ الدقهلية يزور كنائس المحافظة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

إحدى كنائس الدقهلية،
إحدى كنائس الدقهلية، فيتو

يقدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 برنامج تقديم التهاني للأقباط في الدقهلية احتفالا بعيد الميلاد المجيد

ومن المقرر أن تتم مراسم قيام محافظ الدقهلية بتقديم التهاني للإخوة الأقباط في محافظة الدقهلية بالتوجه إلى كنيسة الروم الكاثوليك بالمختلط، وكنيسة الروم الكاثوليك بشارع السكة القديمة،وكنيسة الروم الأرثوذوكس بشارع سور المحطة بالمنصورة.

 

وتحتفل كنائس الدقهلية بعيد الميلاد المجيد وتزينت بالأنوار والمزود كأبرز مظاهر الاحتفالات.
 

وتشهد إيبارشيات المنصورة وميت غمر ودقادوس في محافظة الدقهلية احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتوافد المسلمين لتقديم التهاني.

ومن المعتاد حرص  المسلمون علي تقديم التهاني للأقباط في الكنائس والتقاط الصور التذكارية أمام المزود، ومظاهر الاحتفالات بالكنائس والأديرة.

مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكنائس الدقهلية 
وتشهد كنائس الدقهلية دق الأجراس وتتعالى الترانيم وسط دعوات بأن يعم الأمن والسلام لمصر والعالم، وأدى الآلاف من الأقباط بمحافظة الدقهلية، صلوات قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بعدد من الكنائس والأديرة على مستوى المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويترأس القداس أسقف الإيبارشيات بالمنصورة وتوابعها وبميت غمر ودميانة وأجا كأشهر الأديرة والكنائس، وشارك في رئاسة القداس العديد من قساوسة وكهنة الكاتدرائية، وعشرات الشمامسة، فيما ينتشر أفراد كشافة الكنيسة في أنحاء الكاتدرائية لاستقبال المصلين والمهنئين.
ومن  أبرز مظاهر الاحتفال بميلاد المسيح تتمثل في المزود وأشجار الكريسماس التي تعبر عن الفرحة بميلاد السيد المسيح.

مكونات المزود أبرز مظاهر الاحتفال 

 المزود من  الشخصيات السيد المسيح وأمه القديسة العذراء والقديس يوسف النجار والرعاة والماجوس.

المزود 
المزود 


وتتسم احتفالات عيد الميلاد في الشرق وتحديدًا مصر بمزيج من الطقوس الروحيَّة والمجتمعيَّة التي تختلط فيها الزينة والأنوار بالصلوات والألحان الكنسيَّة، كما تجتمع فيها مظاهر الاحتفالات المصريَّة والغربيَّة، مثل سانتا كلوز وشجرة الميلاد وكعك العيد الذي يمثل عادة شرقيَّة تتعلق بالأعياد الدينيَّة للمسيحيين والمسلمين سواء.

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