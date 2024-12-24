التموين تستعد لموسم قصب السكر بداية العام الجديد.. شراء 6 ملايين طن من القصب لإنتاج 650 ألف طن سكر.. والدولة تقدم حوافز للمزارعين للتشجيع على التوريد

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى موسم حصاد قصب السكر الجديد، المقرر أن يبدأ مطلع يناير 2025.

تشغيل مصانع السكر استعدادا لموسم القصب الجديد

وأكدت وزارة التموين تشغيل جميع مصانع السكر في الموسم الجديد، بعد اجتماع موسع مع رؤساء شركات السكر (القصب – البنجر) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة انتظام العمل داخل تلك المصانع، واستقبال الموسم الجديد لإنتاج السكر من القصب.

“ التموين ”: شراء 6 ملايين طن من القصب لإنتاج 650 ألف طن سكر هذا العام

وتستهدف وزارة التموين شراء 6 ملايين طن من محصول القصب في الموسم الجديد ، لإنتاج نحو 650 ألف طن من السكر هذا العام.

التموين: حوافز للمزارعين للتشجيع على التوريد

وأقرت وزارة التموين حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه على 30 طنًا، و100 جنيه للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة ، لتشجيع المزارعين على توريد اكبر كمية من القصب لمصانع السكر التابعة للوزارة...

وأعلنت الوزارة أن المخصصات المالية لشراء القصب هذا العام تبلغ 16 مليار جنيه، بخلاف تكلفة العمليات الصناعية التي تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه.

أسعار توريد قصب السكر في الموسم الجديد

وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية.

وأكدت وزارة التموين ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

تشغيل مصنع سكر أبو قرقاص في المنيا بالموسم الجديد

من ناحية أخرى، تستعد شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستقبال محصول القصب بمصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا خلال الموسم الجديد 2025، وذلك بعد توقفه الموسم الماضي بسبب انخفاض التعاقدات مع المزارعين.

وأكدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، بدء تشغيل مصنع سكر أبو قرقاص في موسم عصير القصب لعام 2025 استجابة لرغبات المزارعين في المنطقة.

ويستقبل المصنع محصول القصب من مزارعي محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط بداية من الشهر المقبل، حتى أبريل 2025، بجانب محصول البنجر لإنتاج السكر.

وتمتلك الدولة 10 مصانع لإنتاج السكر من البنجر، تنتج 1.8 مليون طن سكر، و8 مصانع أخرى لإنتاج السكر من القصب تنتج، الاخيرة تنتج 1.4 مليون طن من السكر، بإجمالي 3.2 مليون طن في حين يصل استهلاك مصر 3.3 مليون طن في السنة.

التموين: زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث أن السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.

وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج.

وتستهدف وزارة التموين تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وعدم اللجوء إلى استيراد كميات أخرى من الخارج خلال الفترة المقبلة.

أسعار السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية

وتضخ وزارة التموين كميات كبيرة من السكر الحر داخل المجمعات الإستهلاكية بعد تخفيض أسعاره ليصبح بسعر 30 جنيها بدلا 35 جنيهًا، بينما تصرف الوزارة السكر التمويني على البطاقات التموينية بسعر 12.5 جنيه لأصحاب البطاقات.

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