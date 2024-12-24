الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

التموين تستعد لموسم قصب السكر بداية العام الجديد.. شراء 6 ملايين طن من القصب لإنتاج 650 ألف طن سكر.. والدولة تقدم حوافز للمزارعين للتشجيع على التوريد

موسم إنتاج السكر
موسم إنتاج السكر

 تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى موسم حصاد قصب السكر الجديد، المقرر أن يبدأ مطلع يناير 2025.

 

تشغيل مصانع السكر استعدادا لموسم القصب الجديد 

 وأكدت  وزارة التموين تشغيل جميع مصانع السكر في الموسم الجديد، بعد اجتماع موسع مع رؤساء شركات السكر (القصب – البنجر) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية،  لمتابعة انتظام العمل داخل تلك المصانع، واستقبال الموسم الجديد لإنتاج السكر من القصب.

 

“ التموين ”: شراء 6 ملايين طن من القصب لإنتاج 650 ألف طن سكر هذا العام 

 وتستهدف وزارة التموين شراء 6 ملايين طن من محصول القصب في الموسم الجديد ، لإنتاج نحو 650 ألف طن من السكر  هذا العام. 

 

التموين: حوافز للمزارعين للتشجيع على التوريد 

 وأقرت وزارة التموين حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه على 30 طنًا، و100 جنيه للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة  ، لتشجيع المزارعين على توريد اكبر كمية من القصب لمصانع السكر التابعة للوزارة...

وأعلنت الوزارة أن المخصصات المالية لشراء القصب هذا العام تبلغ 16 مليار جنيه، بخلاف تكلفة العمليات الصناعية التي تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه. 

 

 أسعار توريد قصب السكر في الموسم الجديد 

 وكان مجلس الوزراء  قد وافق في وقت سابق على أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية.

وأكدت وزارة التموين ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

 

تشغيل مصنع سكر أبو قرقاص في المنيا بالموسم الجديد 

 من ناحية أخرى، تستعد شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستقبال محصول القصب بمصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا خلال الموسم الجديد 2025، وذلك بعد توقفه الموسم الماضي بسبب انخفاض التعاقدات مع المزارعين. 

وأكدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، بدء تشغيل مصنع سكر أبو قرقاص في موسم عصير القصب لعام 2025 استجابة لرغبات المزارعين في المنطقة. 

ويستقبل المصنع  محصول القصب من مزارعي محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط  بداية من الشهر المقبل، حتى أبريل 2025، بجانب محصول البنجر لإنتاج السكر. 

وتمتلك الدولة 10  مصانع لإنتاج السكر من البنجر، تنتج 1.8 مليون طن سكر، و8 مصانع أخرى لإنتاج السكر من القصب تنتج، الاخيرة تنتج 1.4 مليون طن من السكر، بإجمالي 3.2 مليون طن في حين يصل استهلاك مصر 3.3 مليون طن في السنة. 

 

التموين: زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 

 وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث أن السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.

وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج. 

 وتستهدف وزارة التموين تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وعدم اللجوء إلى استيراد كميات أخرى من الخارج خلال الفترة المقبلة. 

 

أسعار السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية 

 وتضخ وزارة التموين كميات كبيرة من السكر الحر داخل المجمعات الإستهلاكية  بعد تخفيض أسعاره ليصبح بسعر 30 جنيها بدلا 35 جنيهًا، بينما تصرف الوزارة السكر التمويني على البطاقات التموينية بسعر 12.5 جنيه لأصحاب البطاقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتاج السكر من القصب حصاد قصب السكر سعر توريد طن قصب السكر سعر توريد طن بنجر السكر شركة السكر والصناعات التكاملية

مواد متعلقة

التموين تستعد لصرف السلع التموينية لشهر يناير 2025 وتعلن الأسعار الجديدة

التموين: توريد 3.43 مليون طن قمح و22 منشأ لاستيراده

ads

الأكثر قراءة

لحظة انفجار وغرق سفينة روسية تحمل معدات نووية في البحر المتوسط (فيديو)

ماتت في حادث أليم، قصة الطالبة "رحيق" شهيدة العلم وحافظة القرآن بالمنوفية (صور)

كهربا يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل

8 إجراءات لـ "التموين" لحماية محدودي الدخل من احتكار السلع وارتفاع أسعارها

الصقر يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بسبب فيديو المشاجرة في الملهى الليلي

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

صدمة جديدة من إدارة ليفربول لمحمد صلاح

4 أسباب للعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء

منوعات

المزيد

غضب إسرائيلي بعد عرض شركة أمريكية تيشيرتات تحمل صورة السنوار

ميجان ماركل تعرب عن رغبتها قضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة

تواجه اتهامات بالاتجار في البشر والاغتصاب، إنقاذ 200 طفل وسيدة من طائفة يهودية احتجزتهم بالغابات (فيديو)

توقعات الأبراج 2025، عام السعي لتحقيق التميز والتقدم لمواليد برج الحمل

المزيد

خدمات

المزيد

31.82 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24-12-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024

المزيد

انفوجراف

الوحيد في البريميرليج.. محمد صلاح يسجل 126 هدفا و66 أسيست في 6 مواسم مختلفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أول منازل الآخرة ومصير المتوفى في القبر

 تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالإصابة بالتعب النفسي والجسدي

مفتي الجمهورية: الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع الفساد

المزيد
الجريدة الرسمية