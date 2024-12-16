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أخبار مصر

التموين: نستهدف شراء 6 ملايين طن من محصول القصب وإنتاج 650 ألف طن سكر

قصب السكر
قصب السكر

 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن الاستعداد الكامل لموسم قصب السكر القادم 2025، وذلك بتشغيل جميع مصانع السكر في الموسم الجديد 

وأكدت وزارة التموين  استهداف شراء 6 ملايين طن من محصول القصب. 

وأشارت الوزارة إلى أن الكميات المستهدفة من إنتاج السكر تبلغ نحو 650 ألف طن هذا العام.

كما أوضحت وزارة التموين أنه سيتم صرف حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه على 30 طنًا، و100 جنيه للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة.

 

وفيما يتعلق بالتكلفة المالية، أوضحت الوزارة أن المخصصات المالية لشراء القصب هذا العام تبلغ 16 مليار جنيه، بخلاف تكلفة العمليات الصناعية التي تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه.

 

 الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء  وافق في وقت سابق على أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية.

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