التموين تستعد لموسم قصب وبنجر السكر مطلع الشهر المقبل

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام العمل بمصانع السكر، واستعداد الشركات لاستقبال الموسم الجديد لإنتاج السكر من القصب والذي يبدأ مطلع شهر القادم يناير 2025، بالإضافة إلى الاستعداد لموسم إنتاج السكر من البنجر، والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.

وأكدت وزارة التموين ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وفي سياق متصل، أشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث ان السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع رؤساء شركات السكر ( القصب – البنجر) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وبحضور المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، والمهندس أسامة عبدالرحمن العضو المنتدب التنفيذي لشركة الفيوم للسكر، والمهندس سليمان حسن العضو المنتدب التنفيذي لشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر والمهندس درويش محمد غنيم العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، والمهندس سامي احمد عبدالمطلب العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر، والمهندس شهاب مزربان العضو المنتدب التنفيذي لشركة الشرقية لصناعة السكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.