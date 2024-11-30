الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بنظام الشتلات والري الحديث، زراعة 20 ألف فدان قصب السكر بالأقصر وقنا

لقاء وزراتى الرى
لقاء وزراتى الرى والزراعة
ads

عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري اجتماعا للتحديد على الطبيعة مساحات قصب السكر المزمع زراعتها بنظام الشتلات والري المطور والممارسات الزراعية الحديثة والاتفاق على النموذج الأمثل للتصميم وآلية التنفيذ،

لقاء وزارتى الرى والزراعة 

حضر الاجتماع من وزارة الزراعة د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس اللجنة والدكتور هاني درويش رئيس جهاز تحسين الأراضي والدكتور حسن شمس الدين مدير وحدة مشروعات تطوير الري الحقلي والدكتور جمعة بكير رئيس اللجنة الفنية بوحدة الري الحقلي والدكتور حسن معوض رئيس الإدارة المركزية للدرسات والتخطيط والتقييم بالهيئة، أعضاء اللجنة، ومن وزارة الموارد المائية والري المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع تطوير الري

والمهندس أحمد عبد الرسول رئيس الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري، والدكتور عاطف نصار مستشار الوزير لتطوير الري ونظم الري الحديث، الاجتماع تناول مناقشة المساحات المقترحة بمحافظتى (الأقصر – قنا) لزراعة قصب السكر بالنظم المرشدة للمياه.

جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة

 

وتم الاتفاق على ان تتولى وزارة الموارد المائية والرى الاشراف على زراعة (10) آلاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة الأقصر مع تطبيق نظام الرى بالتنقيط والزراعة بالشتلات، كما تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى زراعة (10) آلاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا مع تطبيق نظام الرى المطور، والممارسات الزراعية.

 

كما تم الاتفاق على عمل حقول إرشادية تجريبية للرى المطور والممارسات الزراعية والزراعة بالشتلات في بعض محافظات زراعة قصب السكر بمعرفة وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية استصلاح الأراضي الممارسات الزراعية الحديثة الممارسات الزراعية وزارتي الزراعة والري

الأكثر قراءة

لحضوره حفل زفاف ملكة جمال مصر، الأهلي يكشف حقيقة توقيع غرامة على إمام عاشور

كلاكيت تالت مرة، إمام عاشور يثير الجدل بسبب حضوره حفل زفاف و"استوري" (فيديو وصور)

القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة

يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان

منافس الأهلي المحتمل، بوتافوجو بطلًا تاريخيًا لكأس ليبرتادوريس بعد الفوز على أتليتكو مينيرو

سر استبعاد الشناوي من قائمة الأحمر لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل

بيركز في الرقص، تامر أمين يكشف كواليس جديدة حول عقوبة إمام عاشور (فيديو)

منوعات

المزيد

البحث عن صاحبة حذاء سندريلا 2024

اطلع للنور، مبادرة لدعم الحرف اليدوية والفنون التراثية بسوق الفسطاط (صور)

نكهات العالم الافتراضي، جهاز يتيح تذوق الطعام عبر الشاشة

محاولات لاسترجاع 569 مليون جنيه إسترليني ضاعت بسبب إلقاء قرص صلب بالنفايات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 30- 11- 2024

سعر كيلو السكر اليوم السبت 30-11-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط التقدم لإعارات المعلمين 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القارعة وفضلها والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم إزالة شعر الوجه في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية