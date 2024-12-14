بعد خفض أسعاره.. ضخ كميات كبيرة من السكر بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الأخرى التابعة لوزارة التموين.

خفض أسعار السكر بالمجمعات الاستهلاكية

وأعلنت وزارة التموين خفض سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية ليصبح سعر الكيلو 30 جنيهًا بدلًا من 32 جنيهًا.

وانخفض سعر السكر خلال الفترة الماضية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، حيث كان عند سعر 35 جنيها لينخفض إلى سعر 32 جنيها، ثم القرار الأخير بخفض سعره إلى 30 جنيها.

خفض أسعار السكر بالمجمعات الاستهلاكية

ويأتي قرار وزارة التموين بخفض أسعار السكر بالمجمعات الاستهلاكية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين،وكذلك تحقيق توازن بين توفير السلع بأسعار مناسبة والحفاظ على استدامة الإنتاج من خلال متابعة دقيقة لعمل الشركات المنتجة.

واجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، مع رؤساء شركات السكر (القصب – البنجر) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وبحث استعداد الشركات لاستقبال موسم انتاج السكر من القصب والذي يبدأ مطلع شهر القادم يناير 2025، وموسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.

انتظام العمل بمصانع السكر

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام العمل بمصانع السكر، واستعداد الشركات لاستقبال الموسم الجديد لإنتاج السكر من القصب.

وأكدت وزارة التموين ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث ان السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.

وأكدت وزارة التموين أن لدينا اكتفاءً ذاتيًّا من السكر يصل إلى 90 %، ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج.

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