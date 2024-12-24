تعليم الغربية تنظم مسابقتي تجربتي رائدة والمعلم الموهوب ضمن مبادرة بداية

شهد اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، اللقاء الثانى لإجتماع لجنة تحكيم مسابقة تجربتي رائدة، وكذلك مسابقه المعلم الموهوب، وذلك بحضور محمد خفاجه الموجه العام للتربية الاجتماعية بالمديرية، والدكتورة سحر جزر الموجه العام للتربية النفسية بالمديرية، ومجدى عبد العزيز، موجه عام الرياضيات بالمديرية.

استقبال النواتج من الأعمال المتميزة

تمت مسابقه المعلم الموهوب بين ٧ متسابقين تشمل جميع إلادارات التعليمية بـ الغربية، كما شملت مسابقة تجربتى الرائدة بين ٨ متسابقين على مستوى الإدارات التعليمية العشر بـ محافظة الغربية، وتم التقييم فى إطار الاهتمام بدعم المعلمين وتشجعهم وتحفيز المميز واستقبال النواتج من الأعمال المتميزة وفق كل مسابقة، وتم تنفيذ التدريب تحت إشراف خالد حمدان وكيل المديرية، والدكتورة ميرفت فايد مدير إدارة التدريب بالمديرية.

تعليم الغربية: اعتماد 213 مدرسة من هيئة الجودة

قام اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية بتكريم ٢١٢ مدرسة من المدارس الحاصلة على شهادة ضمان اعتماد التعليم والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بقاعة المناسبات بنادي المعلمين بطنطا.

جاء ذلك بحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، برئاسة القائد إيهاب عبد التواب محمد، رئيس اللجنة، وعضوية القائد خميس عبدالمنعم أحمد، والقائد محمد سعد الدين جمال، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والجوهرى سراج، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية،والدكتور أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، محمد صلاح، مسئول الكشافة المركزي،

كما حضر التقييم الجمهوري لفيف من موجهي ومعلمي التربية الرياضية بـ محافظة الغربية.



فنون الحركة الكشفية ومهارات الكشافة

شاركت بالفعاليات مدرسة طنطا النسيجية المتقدمة،تأسيس عسكرى، ومدرسة محمد سمير ادريس بإدارة شرق طنطا التعليمية، ومعهد النور للمكفوفين ومدرسة طنطا الثانوية الميكانيكية تأسيس عسكرى، بإدارة غرب طنطا التعليمية، ومدرسة الجيل المسلم الخاصة بنين ومدرسة مصعب بن عمير للصم وضعاف السمع ومدرسة المنار الخاصة بإدارة السنطة التعليمية، ومدرسة كتامة التجارية بإدارة بسيون التعليمية، وقد قدم الطلاب فنون الحركة الكشفية ومهارات الكشافة وحفلات السمر والطهي الخلوي.

وأعرب وكيل الوزارة عن إعجابه الشديد بالعروض المقدمة، مؤكدًا على أهمية الكشافة والتى تهدف إلى إعداد شباب صالحين ومتكاملي الشخصية عن طريق تأهيلهم لتحمل المسئولية واتخاذ القرار الصائب، مشيرًا إلى حرص المحافظة الشديد على دعم الشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الذاتية، كما قدم وكيل الوزارة الشكر للموجهين والمعلمين والطلاب المشاركين في النشاط الكشفي.

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