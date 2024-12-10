محافظ الغربية يتابع إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد

أشاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بسير العمل في مشروعات مدينة المحلة الكبرى، مؤكدًا أن المشروعات تسير على قدم وساق لخدمة أهالي المدينة.

تطوير البنية التحتية والخدمات العامة

وأوضح محافظ الغربية أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، بما يعكس الاهتمام بتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الجهود مستمرة لتذليل أي عقبات تواجه هذه المشروعات لتحقيق أهدافها في أقرب وقت.

كانوا يعيشون في أماكن خطرة

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ استمرار الاعمال الجارية في انشاء العمارتين 23 و24.

وأشار محافظ الغربية إلى أن قاطني عمارات الإيواء العاجل المقامة بمنطقة أبو شاهين بالمحلة، والتي تضم ٥ عقارات، كانوا يعيشون في أماكن خطرة، ولكن الدولة أبت أن تستمر المنطقة بهذا الشكل، في ظل الجمهورية الجديدة وقررت تغيير الواقع، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وانتهت من تطوير الـ 3 عقارات بالمنطقة وتسير الأعمال على قدم وساق في بناء العماراتي 23 و24، حيث تم نقل المواطنين إلى وحدة إيجار مؤقت لحين الانتهاء من العمارات، وعودتهم إليها.

تطوير المناطق وبناء ملايين الوحدات السكنية

وأكد محافظ الغربية أن تطوير المناطق العشوائيات وغير المخططة أصبح واقعًا ملموسًا على أرض الواقع، عقب إتخاذ الدولة خطوات جادة للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق وبناء ملايين الوحدات السكنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن ملف تطوير العشوائيات أصبح من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الراهن، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تطوير المناطق العشوائية والقضاء عليها تدريجيا من خلال برنامج حكومي، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم.

وفي السياق ذاته أكد اللواء أشرف الجندي، اهتمامه البالغ بمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد، والذي يُنفذ وفق أحدث المعايير الهندسية لتلبية تطلعات واحتياجات المواطنين.

يقام المشروع على مساحة 2842 مترًا مربعًا بشارع الزيوت والصابون في نطاق حي أول المحلة الكبرى، ويتألف من دور أرضي وستة أدوار علوي، ويضم المبنى الجديد مرافق حديثة تشمل مكتبًا للمحافظ، قاعة اجتماعات كبرى، مركزًا متطورًا لخدمة المواطنين، مجلسًا شعبيًا محليًا، وإدارات خدمية تعمل بأنظمة ميكنة لتقديم الخدمات بسرعة وكفاءة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لمعدلات التنفيذ المتقدمة، مشددًا على أهمية توفير الدعم الكامل لتسريع وتيرة العمل ومعالجة أي عقبات فور ظهورها، لضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد. وأوضح أن هذا المشروع يُعد خطوة محورية ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات الحكومية المقدمة لسكان المحلة الكبرى.

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