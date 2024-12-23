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محافظات

محافظ الغربية: ننطلق نحو التنمية ولا مكان للتهاون في خدمة المواطن

اللواء أشرف الجندي،
اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع اللواء ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، لمناقشة مستجدات المشروعات الجارية وآليات تسريع الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الجودة، 

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية،اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، العميد نهاد عويضة مدير المشروعات بمحافظة الغربية، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الاسكان.

 

تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بكافة المشروعات التنموية والخدمية، مشيرًا إلى أنها تشكل حجر الزاوية في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 

محافظ الغربية:لن نسمح بأي تأخير أو تقصير

وأضاف: “هذه المشروعات ليست مجرد خطط، بل هي التزام منّا تجاه مواطني الغربية لتوفير حياة كريمة وبنية تحتية حديثة ولن نسمح بأي تأخير أو تقصير في التنفيذ، وملتزمون بتحقيق نقلة نوعية تليق بأبناء المحافظة”.

 

إنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة

وشدد محافظ الغربية على أهمية إزالة أي معوقات قد تعرقل تنفيذ المشروعات، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لكافة الجهات المنفذة وقال: “نحن هنا لنحل المشاكل ونتغلب على التحديات هدفنا واضح، وهو إنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة وبأعلى معايير الجودة لضمان استدامة الخدمات المقدمة”.

 

أحدث التقنيات وأساليب الإدارة

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ماجد السرتي تقارير تفصيلية حول تقدم الأعمال في المشروعات التي تنفذها شركة الإنتاج الحربي، موضحًا أن الشركة تعتمد أحدث التقنيات وأساليب الإدارة لضمان كفاءة التنفيذ ودقة المواعيد.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ الغربية الجهات التنفيذية بالعمل على مدار الساعة لتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة، قائلًا: “التنمية الحقيقية لا تنتظر. المواطن يحتاج إلى خدمات متطورة الآن،ولابد ان نستلم المشروعات بأفضل صورة وفي أسرع وقت. هدفنا هو خدمة المواطن أولًا وأخيرًا”.

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