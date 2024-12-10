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تعليم الغربية تشهد التقييم الجمهوري للفرق الكشفية بالمدارس

تعليم الغربية يشهد
تعليم الغربية يشهد التقييم الجمهوري للفرق الكشفية بالمدارس

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، وخالد حمدان، وكيل المديرية  فعاليات التقييم الجمهوري لفرق الكشافة بالمحافظة، بمدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية.

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لجنة من وزارة التربية والتعليم

جاء ذلك بحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، برئاسة القائد إيهاب عبد التواب محمد، رئيس اللجنة، وعضوية القائد خميس عبدالمنعم أحمد، والقائد محمد سعد الدين جمال، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والجوهرى سراج، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية،والدكتور أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، محمد صلاح، مسئول الكشافة المركزي، 

 

 كما حضر التقييم الجمهوري لفيف من موجهى ومعلمى التربية الرياضية ب محافظة الغربية.


فنون الحركة الكشفية ومهارات الكشافة

شاركت بالفعاليات مدرسة طنطا النسيجية المتقدمة،تأسيس عسكرى، ومدرسة محمد سمير ادريس بإدارة شرق طنطا التعليمية،  ومعهد النور للمكفوفين ومدرسة طنطا الثانوية الميكانيكية تأسيس عسكرى، بإدارة غرب طنطا التعليمية، ومدرسةالجيل المسلم الخاصة بنين  ومدرسة مصعب بن عمير للصم وضعاف السمع ومدرسة المنار الخاصة بإدارة السنطة التعليمية، ومدرسة كتامة التجارية بإدارة بسيون التعليمية، وقد قدم الطلاب فنون الحركة الكشفية ومهارات الكشافة وحفلات السمر والطهي الخلوي.

 

 تهدف إلى إعداد شباب صالحي


وأعرب وكيل الوزارة عن إعجابه الشديد بالعروض المقدمة، مؤكدًا على أهمية الكشافة والتى تهدف إلى إعداد شباب صالحين ومتكاملين الشخصية عن طريق تأهيلهم لتحمل المسئولية واتخاذ القرار الصائب، مشيرًا إلى حرص المحافظة الشديد على دعم الشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الذاتية، كما قدم وكيل الوزارة الشكر  للموجهين والمعلمين والطلاب المشاركين في النشاط الكشفي.

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