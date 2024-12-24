إصابة 8 أشخاص في حادث سير بطريق الفيوم - بني سويف

أصيب 8 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ميكروباص محمله بالركاب بالرصيف، بطريق الفيوم بني سويف الصحراوي بعد كوبري المدارس، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة،

تفاصيل الحادث وقرارات النيابة العامة

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف، بطريق الفيوم بني سويف، ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انه وقع عند كوبري المدارس وتسبب في إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني لمعرفة. اسباب الحادث، وإعداد تقرير عن حالة السيارة، ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة، كما طلب تحليل مخدرات لقائد السيار، وتولي التحقيق.

وسائل الحد من حوادث الطرق

وضعت الإدارة العامة للمرور عدة وإجراءات تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها:

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة.

2-وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم.

3- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث.

4- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية.

5- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع.

6- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات.

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