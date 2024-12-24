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حوادث

استدعاء زملاء عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس في السلام

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

أمرت  نيابة السلام باستدعاء زملاء عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس في منطقة السلام لسماع أقوالهم حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس في منطقة السلام.

وعلى الفور انتقلت  قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبالتحري تبين أنه أثناء تواجد شخص بالطابق السادس لإجراء إصلاحات في السطح اختل توازنه وسقط على الأرض ليلقي مصرعه في الحال متأثرا بإصابته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق. 

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نيابة السلام غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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