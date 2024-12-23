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غرفة شركات السياحة تطلق الدورة 15 لتدريب قائدي المركبات بالأقصر (صور)

الدورة 15 لتدريب
الدورة 15 لتدريب قائدي المركبات بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر افتتاح فعاليات الدورة النظرية لقائدي المركبات السياحية رقم 15 بمدينة الأقصر، والتي أقيمت بقاعة مركز المؤتمرات الدولي لـ 400 سائق سياحة من خلال 7 مدربين متخصصين تحت رعاية محافظ الأقصر وغرفة شركات السياحة بالأقصر بالاشتراك مع غرفتي شركات السياحة بالبحر الأحمر وأسوان، وبحضور اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالإنابة عن محافظة الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة.

رئيس مدينة الأقصر: الدورة تساهم بنتائج إيجابية تخدم قطاع السياحة


وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن تلك الدورات التدريبية تساهم بنتائج إيجابية تخدم قطاع السياحة، وتساهم في تنمية مهارات وقدرات قائدي المركبات السياحية الذين يتعاملون بشكل مباشر مع السائحين، مشيرًا إلى أن أي إساءة للسائح تعود بالضرر علي المنظومة السياحية بأكملها.

 

وفي هذا الصدد تشهد محافظة الأقصر انتعاشة في الموسم السياحي الجديد 2024، والذي اختلف تمامًا عن الأعوام  الماضية، حيث سجلت التدفقات السياحية أعلى معدلاتها، فضلًا عن ارتفاع معدلات الأفواج السياحية من سياحة اليوم الواحد التي أنعشت الأسواق والبازارات والمطاعم والتاكسي، والحنطور، والمزارات الأثرية والفنادق العائمة والثابتة، ووادى الملوك والملكات ومعابد الأقصر والكرنك وطريق الكباش، ورحلات البالون الطائر.

 

 

 

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