جامعة الأقصر تستعد لتدشين خطتها الاستراتيجية حتى 2029 (صور)

استقبلت الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الدكتور أحمد على أحمد الخطيب، خبير الجودة وعضو مجلس إدارة مركز ضمان الجودة بالجامعة، بحضور الدكتور محمود الجبلاوي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور سلامة حامد، نائب مدير مركز ضمان الجودة، في إطار استعدادات جامعة الأقصر لتدشين الخطة الاستراتيجية للجامعة خلال الخمس سنوات القادمة (2025 - 2029).

خطة جامعة الأقصر الخمس سنوات المقبلة

وعقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، اجتماع موسع من أجل إرساء مفاهيم إعداد الخطة الإستراتيجية، وذلك بحضور السادة عمداء ووكلاء ورؤساء الأقسام العلمية بكليات الجامعة المختلفة بالإضافة إلى السادة مديري الإدارات المركزية بالجامعة.

وبدأت رئيس جامعة الأقصر الاجتماع بالترحيب بالدكتور أحمد الخطيب، مؤكدةً على أهمية تضافر جميع الجهود من أجل إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة.



فيما قدم الدكتور أحمد الخطيب شرحًا وافيًا عن مفهوم التخطيط الإستراتيجي، والقيم الحاكمة ودورها في صياغة استراتيجية الجامعة، ورؤية الجامعة وخطوات صياغتها، وتحليل الوضع الرهن.

وانتهي اللقاء بنتائج إيجابية حيث أبدى الجميع رغبتهم في التعاون والمشاركة الجادة في إعداد النماذج الأولية لإعداد الخطة الاستراتيجية.

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