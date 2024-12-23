الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الأقصر تستعد لتدشين خطتها الاستراتيجية حتى 2029 (صور)

أثناء الاجتماع, فيتو
أثناء الاجتماع, فيتو

استقبلت الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الدكتور أحمد على أحمد الخطيب، خبير الجودة وعضو مجلس إدارة مركز ضمان الجودة بالجامعة، بحضور الدكتور محمود الجبلاوي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور سلامة حامد، نائب مدير مركز ضمان الجودة، في إطار استعدادات جامعة الأقصر لتدشين الخطة الاستراتيجية للجامعة خلال الخمس سنوات القادمة (2025 - 2029).

خطة جامعة الأقصر الخمس سنوات المقبلة

وعقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، اجتماع موسع من أجل إرساء مفاهيم إعداد الخطة الإستراتيجية، وذلك بحضور السادة عمداء ووكلاء ورؤساء الأقسام العلمية بكليات الجامعة المختلفة بالإضافة إلى السادة مديري الإدارات المركزية بالجامعة.

وبدأت رئيس جامعة الأقصر الاجتماع بالترحيب بالدكتور أحمد الخطيب، مؤكدةً على أهمية تضافر جميع الجهود من أجل إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة.

فيما قدم الدكتور أحمد الخطيب شرحًا وافيًا عن مفهوم التخطيط الإستراتيجي، والقيم الحاكمة ودورها في صياغة استراتيجية الجامعة، ورؤية الجامعة وخطوات صياغتها، وتحليل الوضع الرهن.

وانتهي اللقاء بنتائج إيجابية حيث أبدى الجميع رغبتهم في التعاون والمشاركة الجادة في إعداد النماذج الأولية لإعداد الخطة الاستراتيجية.

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر رئيس جامعة الاقصر جامعة الاقصر خطة جامعة الأقصر رؤية جامعة الأقصر المستقبلية

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يتفقد مبنى دار الشمس المشرقة للأيتام السابق لاستغلاله للصالح العام

مجلس الدراسات العليا بجامعة الأقصر يناقش المنظومة التعليمية بجلسته الـ 63

محافظة الأقصر تعلن فتح باب سداد رسوم تقنين الأراضي حتى 2 يناير 2025

مياه الأقصر تدشن معرض مبادرة صحتنا فى بيئتنا (صور)
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

أول تعليق من عائلة بشار الأسد عن ليلة الهروب وفخ الخديعة

روسيا تعلن تجميد السعودية لعضويتها في مجموعة البريكس

صبحي خليل يستغيث على الهواء من أمام منزله بالعجوزة: قطعوا المياه والكهرباء (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024

200 ألف جنيه غرامة وحرمان الجماهير وإيقاف دونجا، عقوبات الزمالك بمباراة سيراميكا

كل ما تريد معرفته عن خدمة التحويلات اللحظية للأموال من الخارج

بالرقم القومي، اعرف نتيجة قرعة الحج السياحي

منوعات

المزيد

شارع شبرا، أجواء الكريسماس تُضفي البهجة وسط زحام القاهرة (فيديو وصور)

تبدأ من 100 جنيه، أسعار شجر الكريسماس بشبرا مصر (فيديو)

إيلون ماسك يطلب مساعدة سفير واشنطن لدى الدنمارك في الحصول على جرينلاند

غوريلا تثير القلق في مطار إسطنبول، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 23/12/2024

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن

تفسير رؤية المسيح الدجال في المنام وعلاقتها بالموت المفاجئ وضيق الحال

الشيخ رمضان عبد المعز يكشف عن أمر يغفر ذنوب العبد كل يوم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية