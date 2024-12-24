التحول الرقمي ضرورة ملحة، وزير الخارجية يبحث تطوير الخدمات القنصلية (صور)

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا مع القطاع القنصلي بالوزارة للوقوف على آخر التطورات بالنسبة لجهود تطوير الخدمات القنصلية، وذلك فى إطار تيسير إجراءات المعاملات القنصلية للمواطنين المصريين بالخارج.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد على أهمية تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج لتلبية احتياجاتهم القنصلية بشكل سريع وفعال، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتيسير المعاملات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين.

وشدد على أن الخدمات القنصلية الرقمية تعد جزءًا من استراتيجية شاملة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية، مشددًا على ضرورة تدريب الكوادر القنصلية على استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول جهود تطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، والخطوات الجارية لتنفيذ خطة شاملة لرقمنة الخدمات القنصلية، وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتنفيذها، والتي تهدف إلى تسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين المصريين في الخارج.

بما في ذلك إنشاء منصات إلكترونية تفاعلية تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات القنصلية عن بُعد، مثل استخراج الوثائق الرسمية وتجديد جواز السفر، بالإضافة إلى تقديم طلبات الخدمات بشكل إلكتروني.

فى هذا السياق، أطلع السفير تامر المليجى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج وزير الخارجية على آخر تطورات الآلية الجديدة لإصدار جواز السفر للمصريين في الخارج والتي من المقرر البدء في تطبيقها مع عدد من البعثات المصرية، بما سيسمح بتقليل الفترة الزمنية لإستخراج جواز السفر لأيام معدودة بعد أن كانت تستغرق شهور.

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