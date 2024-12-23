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خارج الحدود

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة للبحر الأحمر ولا يمكن القبول بتواجد أي طرف غير مشاطئ. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع أحمد معلم فقي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وشدد على تعليمات الرئيس السيسى ونظيرة الصومالي بتقوية والعلاقات بين البلدين كما أعلن عبد العاطى ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية. 

كما أوضح عبد العاطي أنه تم زيادة مقاعد المنح المصرية المقدمة للطلبة الصوماليين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن توفير التمويل اللازم للشرطة والجيش الصومالي لمحاربة الارهاب. 

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الصومال التبادل التجارى بين مصر والصومال الدكتور بدر عبد العاطي البحر الأحمر غير مشاطئ

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