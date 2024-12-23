مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية ونظيره الصومالي بعد قليل

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، جلسة مباحثات مع وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي - الذي يقوم حاليا بزيارة إلى مصر.

وتناول اللقاء - الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة - العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال، والحرص المتبادل على تطويرها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين إلى جانب الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا عقب جلسة المباحثات الموسعة.

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