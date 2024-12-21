الإنجيلية تناقش القيم الإيجابية ودورها في تعزيز تماسك المجتمع

نظم مجلس الحواربسنودس النيل الإنجيلي بالتعاون مع لجنة الحوار بمجمع الأقاليم العليا لقاءً هامًا، في كنيسة قوص الإنجيلية بمحافظة قنا، تحت عنوان: "القيم المجتمعية وأثرها في بناء مجتمع متماسك".

جمع اللقاء نخبة من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية من الأقصر ونجع حمادي وعدد من القرى المجاورة مثل دندرة وقوص والعضايمة، لمناقشة القضايا المجتمعية الملحة وأهمية القيم الإيجابية في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

محاور اللقاء وأهدافه

أكد القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار بسنودس النيل الإنجيلي، أن اللقاء يأتي ضمن جهود الكنيسة لتعزيز الحوار المجتمعي، وترسيخ القيم المشتركة لمواجهة تحديات مثل الإدمان والثأر. وأشار إلى أن التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمعية يشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

من جهته، تحدث القس مايكل موسى عزيز، رئيس لجنة الحوار بمجمع الأقاليم العليا، عن أهمية تفعيل دور الحوار في مواجهة القضايا المجتمعية. وأوضح أن الكنيسة تسعى لأن تكون منصة لتعزيز الروابط الإنسانية، مع التركيز على إحياء القيم الأصيلة مثل الضيافة والكرم التي تسهم في تماسك النسيج الوطني.

القضايا المطروحة للنقاش

تناول اللقاء ثلاثة محاور رئيسية:

الإدمان: تم استعراض مخاطره على الشباب والمجتمع، مع دعوة لتكثيف جهود التوعية والدعم النفسي.

الثأر: ركز النقاش على تأثير هذه الظاهرة السلبية على التنمية، مع التأكيد على نشر ثقافة المصالحة والتسامح.

الضيافة والكرم: تم إبراز دور هذه القيم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية العلاقات بين مختلف مكونات المجتمع.

كلمات الحضور

شارك في اللقاء عدد من الشخصيات البارزة، منهم:

القس رفعت فكري، الذي شدد على دور القيادة الروحية في تعزيز القيم الإيجابية.

القس بسخرون، راعي كنيسة قوص الإنجيلية، الذي رحب بالحضور وأكد دور الكنيسة في نشر ثقافة التسامح.

القس ولسن نجيب، راعي كنيسة دندرة، الذي تطرق إلى أهمية إنهاء ظاهرة الثأر لتحقيق استقرار أكبر.

فضيلة الشيخ الحريري علي، مفتش أوقاف قنا، الذي أكد أن القيم الإسلامية تدعم مبادئ السلام والمحبة.

توصيات اللقاء

اختُتم اللقاء بتوصيات تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمعية، وزيادة الوعي بالقيم الإيجابية التي تعزز التماسك المجتمعي. كما أثنى الحاضرون على الجهود المبذولة من قِبَل مجلس الحوار ولجنة الحوار في نشر ثقافة السلام والمحبة.

رسالة اللقاء

أكد المشاركون أن الحوار المفتوح والعمل المشترك بين جميع الأطراف هو السبيل لتحقيق مجتمع قوي ومستقر، قادر على مواجهة التحديات بروح الوحدة والتضامن.

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