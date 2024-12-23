رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد هيئة ضمان جودة التعليم

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، فريق الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك للاعتماد المؤسسي لكلية الصيدلة، واعتماد برنامجي الصيدلة الإكلينيكية" فارم دي"، والصيدلة العام " فارم دي"، بالكلية في إطار جهود جامعة دمنهور وتقدمها نحو الاعتماد الأكاديمي.

رفع مستوى تنافسية الخريج محليا ودوليا

أوضح رئيس جامعة دمنهور، أن كلية الصيدلة تقدمت بأوراق اعتمادها المؤسسي، وكذلك اعتماد برنامجي الصيدلة الإكلينيكية" فارم دي"، والصيدلة العام " فارم دي"، تنفيذا لرؤية الجامعة، وأشاد "ترابيس" بالطفرة الكبيرة التي تشهدها الكلية في الآونة الأخيرة لرفع جودة العملية التعليمية، والسعي للمنافسة الدولية، ورفع مستوى تنافسية الخريج محليا ودوليا، مؤكدًا أن الكلية حرصت على استيفاء المعايير المقررة للاعتماد والجودة، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية، وحل مختلف المشكلات المجتمعية، والقيام بعمليات التطوير اللازمة.

حرص جامعة دمنهور على اعتماد كلياتها وبرامجها

من جانبهم أعرب وفد الهيئة عن سعادتهم بتواجدهم فى رحاب جامعة دمنهور، والتواصل مع الجامعات للتعريف بالرؤية المستقبلية ومعايير الجودة والتوجه الجديد للهيئة للوصول إلى تحقيق الجودة الفعلية، مشيدين بسعي جامعة دمنهور لتطوير أدائها لتحقيق التميز والريادة، مؤكدين أن زيارتهم كفريق للتقييم تأتي في إطار حرص جامعة دمنهور على اعتماد كلياتها وبرامجها لتصل إلى مكانة مرموقة بين الجامعات، مثمنين الجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة للارتقاء بجودة التعليم بمختلف كليات الجامعة، وتميزها في كافة المجالات، متمنيين للجامعة مزيد من التقدم.

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