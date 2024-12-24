الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظات

رفع 374 حالة إشغال بطريق ثابت ومتحرك بدمنهور

رفع إشغالات بالبحيرة،فيتو
رفع إشغالات بالبحيرة،فيتو

واصلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور برئاسة أحمد زكريا فرغلي، رئيس مركز ومدينة دمنهور حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بعدد من مناطق وشوارع المدينة، في إطار توجيهات الدكتورة چاكلين عازر محافظ البحيرة، بإزالة حالات إشغال الطريق التي تعيق الحركة المرورية.


رفع 374 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بدمنهور 

وأسفرت الحملة والتي جاءت تحت إشراف محمد مسعود نائب رئيس المدينة، وأحمد بشير رئيس قسم الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق عن رفع 374 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بدمنهور، بمناطق (السوسي، الخيري، 23 يوليو، الجيش، عرابي، الساعة، الجمهورية، الموقف، أرض أدمون، عبد السلام الشاذلي)  بمدينة دمنهور.

 

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين 

وقد تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وتحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة واتخاذ اللازم وذلك تأكيدًا على هيبة الدولة وردع الخارجين عن القانون.

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