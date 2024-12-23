7 معلومات عن ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة في الأقصر

تشهد محافظة الأقصر صباح غد الثلاثاء استضافة ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة، «ميركادو» والذي يأتي ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تحسين إنتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم، وفي السطور التالية ترصد بوابة «فيتو» أبرز المعلومات عن فعاليات الملتقى.

غدا.. أول ملتقى تسوق للخضر والفاكهة المجففة بمحافظة الأقصر



1- الملتقي يأتي لأول مرة في الأقصر وتبدأ فعالياته غدًا الثلاثاء بأحد الفنادق عند الساعة العاشرة.



2- ملتقى ميركادو يأتي برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية وبالشراكة مع سفارة اليابان وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية.

3- يشارك في الملتقى أكثر من 100 فردا يمثلون العديد من الجهات والأفراد والمزارعين والبنوك وشركات التسويق الزراعي والاستيراد والتصدير، والتجارة الداخلية ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الزراعي وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعي.



4- ملتقى التسويق للخضر والفاكهة المجففة يضم العديد من المنتجين والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والإستثمار وممثلي القطاع الحكومي وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية.



5- يشمل ثلاث جلسات الأولى جلسة حوارية تحت عنوان «شركات الاستثمار الزراعي تحديات وطموحات»، والثانية جلسة حوارية للمزارعين والمنتجين مع مقدمي الخدمات، والثالثة جلسة مع خبراء التمويل محمد مسكين- بنك QNB- جهاز تنمية المشروعات، يعقب ذلك مقترحات لفتح آفاق التسويق المحلي والدولي.

6- الملتقى يضم معرض ميركادو للمنتجين والشركات ومقدمي الخدمات تعرض من خلاله منتجات التصنيع الزراعي المجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.

7- الملتقى يهدف إلى خلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي ليحقق رواج اقتصادي وتحسين دخل المزارعين ودعم الشركات ومقدمي الخدمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.