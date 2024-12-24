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حوادث

حبس سائق سيارة ميكروباص لاتهامه بالتحرش بفتاة في الشروق

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت نيابة الشروق بحبس سائق سيارة ميكروباص لاتهامه بالتحرش بفتاة حال استقلالها السيارة صحبته بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


على غرار حبيبة الشماع.. ضبط سائق ميكروباص تحرش بفتاة فى الشروق

 تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من طالبة (مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم- مقيمة بمحافظة الشرقية)، بتضررها من (قائد سيارة ميكروباص) لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها السيارة صحبته، مما دعاها لفتح باب السيارة حال تهديدها والقفز منها مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها، ولاذ قائد السيارة بالفرار. 


وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة القسم) وتبين عدم حمله رخصة قيادة أو تسيير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الشروق قسم شرطة الشروق مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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