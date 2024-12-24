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افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بسوق إدفو في أسوان (صور)

افتتاح معرض السلع
افتتاح معرض السلع العذائية فى ادفو

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان افتتاح معارض السلع الغذائية والأساسية بمختلف مدن المحافظة حيث افتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية بمنطقة السوق الرئيسى بمدينة إدفو، والمقام على مساحة 1000 متر، وبتخفيضات تصل إلى 30 %، ويضم أقسام المجمدات من اللحوم والدواجن والبقوليات والخضروات والفاكهة، ومختلف متطلبات البقالة وغيرها من المنتجات والمعروضات الأخرى بجودة عالية.

محافظ اسوان يتفقد المعرض 

 وتفقد محافظ أسوان الاقسام المختلفة بالمعرض برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين، وعاطف كمال رئيس المدينة، فضلًا عن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية. 

 

وقال الدكتور إسماعيل كمال إن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار  التنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، وكافة الجهات المختصة يتم بشكل متواصل إفتتاح المعارض الدائمة لتعم كافة أنحاء المحافظة من أجل توفير السلع الأساسية، وهو ما يشهد متابعة مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل.

وأشاد بهذه الجهود المبذولة من مديرية التموين والغرفة التجارية، والقطاع الخاص، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لإقامة معرض دائم لتوفير السلع الأساسية، وفى نفس الوقت يتم التفتيش المفاجئ بإستمرار على سلسلة المعارض الجديدة للتأكد من إلتزامها بالأسعار والتخفيضات وجودة المعروضات بها.

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​ أسوان النواب التموين المشروعات السلع

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