افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بسوق إدفو في أسوان (صور)

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان افتتاح معارض السلع الغذائية والأساسية بمختلف مدن المحافظة حيث افتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية بمنطقة السوق الرئيسى بمدينة إدفو، والمقام على مساحة 1000 متر، وبتخفيضات تصل إلى 30 %، ويضم أقسام المجمدات من اللحوم والدواجن والبقوليات والخضروات والفاكهة، ومختلف متطلبات البقالة وغيرها من المنتجات والمعروضات الأخرى بجودة عالية.

محافظ اسوان يتفقد المعرض

وتفقد محافظ أسوان الاقسام المختلفة بالمعرض برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين، وعاطف كمال رئيس المدينة، فضلًا عن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية.

وقال الدكتور إسماعيل كمال إن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار التنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، وكافة الجهات المختصة يتم بشكل متواصل إفتتاح المعارض الدائمة لتعم كافة أنحاء المحافظة من أجل توفير السلع الأساسية، وهو ما يشهد متابعة مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل.

وأشاد بهذه الجهود المبذولة من مديرية التموين والغرفة التجارية، والقطاع الخاص، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لإقامة معرض دائم لتوفير السلع الأساسية، وفى نفس الوقت يتم التفتيش المفاجئ بإستمرار على سلسلة المعارض الجديدة للتأكد من إلتزامها بالأسعار والتخفيضات وجودة المعروضات بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.