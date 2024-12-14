السبت 14 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ أسوان: افتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية أحد إنجازات الجمهورية الجديدة

تدشين محطة الطاقة
تدشين محطة الطاقة الشمسية فى اسوان

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتدشين محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بكوم أمبو،  التابعة لإحدى الشركات الإماراتية وما يضخه المشروع من كهرباء للشبكة القومية الموحدة.

إنجاز جديد 

وقال المحافظ إن ذلك يعتبر إنجازًا جديدًا يضاف لسلسلة الإنجازات والنجاحات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كافة قطاعات العمل العام، فضلًا عن أهمية هذا المشروع الذى يؤكد حرص وجهود الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار للاستغلال الأمثل للمقومات والثروات المتنوعة.

 

وشهد  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم  احتفالية افتتاح محطة "ابيدوس 1 للطاقة الشمسية"  بكوم أمبو في محافظة أسوان، بقدرة 560 ميجاوات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وفوميو إيواى سفير اليابان لدى القاهرة، وحسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة "النويس للاستثمار" وشركة "إيميا باور"، وعدد من مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وأيضًا المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان.

 

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