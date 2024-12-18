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محافظات

محافظ أسوان يشدد على وضع آلية لتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة (صور)

حملة لرفع الاشغالات
حملة لرفع الاشغالات فى اسوان

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع كافة الإشغالات بمختلف المراكز والمدن، مع توقيع غرامات فورية على أصحاب الإشغال لعدم عودته مرة أخرى، ويتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن، وشرطة المرافق لتنفيذ حملات مكبرة تستهدف تنفيذ ذلك بالشكل المطلوب.

جلسة المجلس التنفيذى 

وكلف الدكتور إسماعيل كمال أثناء جلسة المجلس التنفيذى السكرتير العام بعقد إجتماع تنسيقى مع كافة الجهات المعنية لوضع آلية واضحة بشأن إنتهاء تراخيص المحال العامة لتوفيق أوضاع أصحابها.

وأضاف أنه بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الإقتصادية تم عقد ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين المعنيين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة، والرد على إستفساراتهم لإختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بأقل مجهود، وفى أسرع وقت.

وشدد محافظ أسوان على رؤساء المراكز والمدن بأهمية عقد لقاءات أسبوعية مع المواطنين على غرار اللقاء الجماهيرى للمحافظ للتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم، وسرعة التدخل أولًا بأول لتخفيف أى معاناة عن كاهلهم.

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​ أسوان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إدارة أشغالات تراخيص المحال

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