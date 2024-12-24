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محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع رصف طريق إدفو - مرسى علم (صور)

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد طريق إدفو مرسى علم

 تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم بطول 10 كم، والذي يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى، ضمن الإنجازات المتتالية التى تشهدها المحافظة.

جهود المحافظة لزيادة التدفقات السياحية 

 ويأتى ذلك فى ظل جهود المحافظة لزيادة التدفقات السياحية وتشغيل محور مرورى يربط بين مدن أسوان والبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة النقل، وأثناء جولته التفقدية بالطريق برفقه النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب، وعلى البدرى عضو مجلس الشيوخ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، والمهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة، وعاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو، فضلًا عن القيادات التنفيذية المعنية.

 

 وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لاستجابته الفورية بسرعة رصف طريق إدفو / مرسى علم، والذى لم يتم صيانته ورفع كفاءته منذ 22 عامًا بما سيساهم بشكل مباشر فى الربط بين أكبر المدن السياحية بالغردقة ومرسى علم وإدفو لجذب وتفعيل سياحة اليوم الواحد لزيارة السائحين للمعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية بعروس المشاتى.

 وشدد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال رفع الكفاءة للطريق وفقًا للبرامج الزمنية المحددة بنهاية يونيو القادم حيث يمتد الطريق من محطة إدفو وحتى قرية الرضوانية بنهاية قرى وادى عبادى بتكلفة تقديرية 85 مليون جنيه ليحقق بذلك التأمين الكامل للمترددين عليه من المواطنين والأفواج السياحية.

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​ أسوان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروعات مشروع إدفو

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