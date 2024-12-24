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الملك تشارلز يخالف التقاليد خلال الاحتفال بعيد الميلاد

الملك تشارلز،فيتو
الملك تشارلز،فيتو

 أعلن قصر باكينجهام، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث سيلقي رسالته السنوية بمناسبة عيد الميلاد من كنيسة تابعة لمستشفى، في خروج عن التقاليد بسبب متابعة الملك علاجه من مرض السرطان.

 

رسالة تشارلز في عيد الميلاد

 وتأتي هذه الرسالة في نهاية عام واجهت فيه العائلة المالكة انتكاسات صحية عدة وفقًا لـ"فرانس برس"، بدءًا من تشخيص الملك تشارلز، البالغ 76 عامًا، بسرطان لم يعلن عن نوعه في فبراير.

وقد سجل الملك رسالة الميلاد مسبقًا في كنيسة فيتزروفيا بوسط لندن، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2006 التي يتم فيها إلقاء كلمة موجهة للأمة من خارج مقر إقامة ملكي.

الملك تشارلز يخالف التقاليد خلال الاحتفال بعيد الميلاد

وكنيسة فيتزروفيا ذات العمارة المستوحاة من الطراز البيزنطي كانت تابعة لمستشفى ميدلسيكس وبمثابة "مكان للعزاء والصلاة والراحة للموظفين والمرضى" لقرابة 100 عام، وفقًا لبيان قصر باكينجهام.

 

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