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خارج الحدود

عاهل بريطانيا يقيم مراسم استقبال ملكية لأمير قطر والشيخة جواهر بقصر بكنجهام (صور)

حفل ملكي لأمير قطر
حفل ملكي لأمير قطر في بريطانيا، فيتو

أقيمت للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وعقيلته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني مراسم استقبال ملكية في قصر بكنجهام في العاصمة لندن، خلال زيارة الدولة التي يجريها إلى المملكة المتحدة الصديقة، تلبية لدعوة الملك تشارلز الثالث.

أمير قطر فى بريطانيا، فيتو
أمير قطر في بريطانيا، فيتو

واستقبل العاهل البريطاني الملك تشارلز، أمير قطر وعقيلته لدى وصولهما إلى منصة المراسم الملكية، بحضور كير ستارمر رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء واللوردات والجنرالات العسكريين وكبار المسؤولين.

ومنح الملك تشارلز الثالث أمير قطر وسام الفارس الكبير، وهو أعلى وسام بريطاني، تقديرًا للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، فيما منح الشيخ تميم ملك بريطانيا سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني أرفع الأوسمة في الدولة. 

وألقى أمير قطر كلمة أمام البرلمان البريطاني بغرفتيه، أمس الثلاثاء، وسيجري محادثات، اليوم، مع رئيس الوزراء كير ستارمر في داونينج ستريت.

ديفيد بيكهام فى استقبال أمير قطر، فيتو
ديفيد بيكهام فى استقبال أمير قطر، فيتو

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، أنه ما زال هناك عمل كثير للقيام به في قطاع غزة الذي تعرض لتدمير شبه كامل، في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضى رغم الدعوات الدولية لوقف الحرب.

مراسم استقبال أمير قطر، فيتو
مراسم استقبال أمير قطر، فيتو

وقال الشيخ تميم بن حمد، إن "قطر عملت منذ اليوم الأول للصراع في غزة كوسيط إلى جانب شركائها سعيًا لوقف العنف وإطلاق سراح الأسرى".

حفل استقبال أمير قطر، فيتو
حفل استقبال أمير قطر، فيتو

ولفت أمير قطر، إلى أنه "يمكن تحقيق السلام الدائم والازدهار من خلال حل الدولتين".

الملك تشارلز وأمير قطر
الملك تشارلز وأمير قطر

ويناقش أمير قطر مع المسؤولين في بريطانيا على هامش زيارته إلى لندن، الوضع في الشرق الأوسط، وتحديدًا الحرب الإسرائيلية على غزة، والوضع في لبنان وسوريا، إذ تبذل الدوحة، جهودًا دبلوماسية مع مصر الولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، والأسرى الفلسطينيين في سجون تل أبيب.

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الشيخ تميم بن حمد غزة قطر أمير قطر حل الدولتين بريطانيا الشيخة جواهر بنت حمد قصر بكنجهام وسام الفارس الكبير

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