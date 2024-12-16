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ثقافة وفنون

أكابيلا تحتفل بأعياد الكريسماس بدار الأوبرا

كورال اكابيلا، فيتو
كورال اكابيلا، فيتو

 تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لكورال أكابيلا للأطفال بقيادة أستاذ الكورال نادر ناجى وتحت إشراف المدير الفنى والقائد الأساسى لأوركسترا القاهرة السيمفونى المايسترو أحمد الصعيدى وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء  ١٨ ديسمبر على المسرح  الصغير، وذلك بمناسبة احتفالات الكريسماس. 

و‏يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال العالمية التي تحتفي بالكريسماس منها "  أديست فيديليس، ليلة صامتة،  بابا نويل قادم إلى المدينة،  الملائكة التى نسمعها في الأعالي،  ليلة ماريا، اثنا عشر يومًا في الكريسماس،  يالها من ليلة مقدسة، بيتي بابا نويل، يا شجرة الكريسماس، جنجل بيلز،  مكان ما في ذاكرتي، رودولف الرنة ذات الأنف الحمراء ونتمنى لكم كريسماس سعيد.. أداء وغناء منفرد جنيفر شوقي - مريم محسن - جويل ماريو - يارا مشهور - كارما طارق - عائشة - إيلي - مايا - خلود - هولي لوانج - باسل - مالك - سلمى - حبيبة - مريم - عبير -  داليا سمير - ديما محمد - مريم السحرتي ليا حتحوت - أسيل محمد - كريستابيلا - آدم - لين كريم - إيميلي جورج".

جدير بالذكر أن كورال أكابيلا للأطفال تأسس تحت إشراف المايسترو أحمد الصعيدى المدير الفنى والقائد الأساسي لأوركسترا القاهرة السيمفونى ويضم حوالى ٧٥ طفلًا تتراوح أعمارهم بين ٦ حتى ١٣ عاما، شارك أوركسترا القاهرة السيمفونى في احتفالات العام الجديد ٢٠٢٣.

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الأوبرا القاهرة السيمفوني المسرح الصغير احتفالات الكريسماس

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