تبدأ من 100 جنيه، أسعار شجر الكريسماس بشبرا مصر (فيديو)

يتزايد الاهتمام بشراء شجر الكريسماس والديكورات المعلقة عليه، مع اقتراب موسم الأعياد.

وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار شجر الكريسماس والديكورات المختلفة المتاحة في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى سبب الاحتفال بالكريسماس.

تحتفل الطوائف المسيحية بعدة أعياد مهمة في نهاية العام. من أبرز هذه الأعياد:

عيد الميلاد (الكريسماس): يُحتفل به في 25 ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى ميلاد السيد المسيح. يُعتبر هذا العيد من أهم الأعياد المسيحية، حيث تتزين المنازل والشوارع بالأضواء والزينة، وتُقام الصلوات والاحتفالات الدينية. كما يُعد فرصة لتبادل الهدايا والتعبير عن المحبة والتقدير بين الأهل والأصدقاء.

عيد رأس السنة الميلادية: يُحتفل به في ليلة 31 ديسمبر، حيث يُعتبر بداية العام الجديد. هذا العيد ليس دينيًا بحتًا، بل هو احتفال عالمي بانتهاء عام وبدء عام جديد. تُقام الاحتفالات والمهرجانات في مختلف أنحاء العالم، وتُطلق الألعاب النارية في منتصف الليل.

اسعار الشجر

تبدأ أسعار شجر الكريسماس من 100 جنيه لحجم المتر، بينما يبلغ سعر الشجرة بطول 150 سم حوالي 350 جنيه. أما الشجرة بطول 180 سم فتصل إلى 600 جنيه، والشجرة بطول مترين تُباع بسعر 950 جنيه. هناك أيضًا شجرة ليزر بحجم 2 متر و80 سم تُباع بسعر 1200 جنيه.

بالإضافة إلى الأشجار، تتوفر أيضًا الأبراج المضيئة بأسعار تتراوح حسب الحجم، حيث يبدأ سعر أصغر حجم من 300 جنيه ويصل إلى 950 جنيه لأكبر حجم.





أسعار ديكور تزيين الاشجار

أما الديكورات المعلقة على الشجر، فتبدأ أسعارها من 25 جنيه للجرس الصغير. وتتوفر الكرات اللامعة بألوان مختلفة بسعر 100 جنيه لمجموعة من 24 قطعة بحجم وسط، و75 جنيه للحجم الصغير. كما تتوفر مجموعة من 24 كرة بسلك إضاءة بسعر 175 جنيه، ومجموعة من 12 كرة بسعر 85 جنيه.

تتضمن الديكورات الأخرى قطع بابا نويل صغيرة بسعر 25 جنيه للقطعتين، ونظارات أطفال بسعر 25 جنيه.

كما تتوفر 6 كرات ملونة بسعر 45 جنيه، و6 كرات بيضاء لامعة بسعر 25 جنيه، و12 كرة صغيرة ملونة بسعر 35 جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر 6 نجوم بيضاء بسعر 35 جنيه، وتوكة وعصا للبنات بألوان مختلفة بسعر 85 جنيه، وأساور على شكل دمية بسعر 25 جنيه.

كما تتوفر 6 كرات لامعة جليتر بسعر 65 جنيه، وأكواب متوسطة الحجم مطبوعة بأشكال الكريسماس بسعر 75 جنيه، وأجراس بسعر 35 جنيه، و6 عصايات صغيرة بسعر 65 جنيه، وعصا على شكل نجمة بسعر 6 جنيه.

وأخيرًا، تتوفر دمى بابا نويل صغيرة تعمل بالحجارة وتغني وترقص بسعر 350 جنيه، وأخرى تغني وتتسلق الحبل بسعر 285 جنيه.



أما عن سبب الاحتفال بالكريسماس، فهو يعود إلى ذكرى ميلاد السيد المسيح، الذي يُعتبر رمزًا للسلام والمحبة. يُحتفل بالكريسماس في 25 ديسمبر من كل عام، ويُعد من أهم الأعياد المسيحية. تتزين المنازل والشوارع بالأضواء والزينة، وتُقام الصلوات والاحتفالات الدينية. كما يُعتبر الكريسماس فرصة لتبادل الهدايا والتعبير عن المحبة والتقدير بين الأهل والأصدقاء.

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