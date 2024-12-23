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محافظات

وكيل صحة الغربية يطمئن على الخدمات المقدمة للمرضى بمستشفى المحلة

وكيل صحة الغربية
وكيل صحة الغربية في زيارة مفاجئة لمستشفى المحلة العام

 قام الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الغربية بزيارة مفاجئة لمستشفى المحلة العام بهدف الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وضمان انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، إضافة إلى التأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية. 

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تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

 

أقسام الاستقبال والطوارئ

 شملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، التي تضم 33 سريرًا موزعة بين استقبال الأطفال، الباطنة، الجراحة، العظام، النساء، وإنعاش القلب الرئوي، بالإضافة إلى غرف الملاحظة.

كما اطلع على غرف العمليات، التي يبلغ عددها 12 غرفة، إلى جانب 4 غرف إفاقة، ومتابعة معدلات العمليات وقوائم الانتظار.

 

توفير أحدث المعدات

 وأشار وكيل صحة الغربية إلى تحديثات الأجهزة الطبية بالمستشفى، حيث تم توفير أحدث المعدات، مثل جهاز المنظار الجراحي، جهاز الأشعة C-Arm، جهاز الأشعة المقطعية الجديد بقدرة 16 مقطعًا، وجهازين للأشعة العادية DR، بالإضافة إلى جهاز رسم العضلات، وحدة الأسنان الجديدة، وجهاز أشعة بانوراما.

 

تجهيزات الرعاية المركزة

كما استعرض وكيل صحة الغربية تجهيزات الرعاية المركزة التي تضم 68 سريرًا، منها 19 جهاز تنفس صناعي للكبار، و5 أجهزة للأطفال، و11 جهازًا للحضانات.

 

تطوير قسم الأورام الجديد

واختتم وكيل صحة الغربية زيارته بتفقد أعمال تطوير قسم الأورام الجديد، الذي يُعد إضافة كبيرة للمستشفى، حيث يهدف إلى تقديم خدمات علاجية متكاملة لمرضى الأورام بمدينة المحلة الكبرى والمناطق المحيطة. يتضمن القسم تجهيزات خاصة، مثل كبينة أمان لتحضير أدوية المرضى، وعدد مناسب من الأسرة لتلبية احتياجات العلاج.

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