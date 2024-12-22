برعاية مؤسسة ساويرس، انطلاق ملتقى ميركادو للخضر والفاكهة المجففة بالأقصر الثلاثاء

تستضيف محافظة الأقصر بعد غد الثلاثاء، ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة، «ميركادو» والذي يقام تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، و برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية وبالشراكة مع سفارة اليابان وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تحسين انتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم.

ويقام الملتقي بقاعة النيل بفندق الجولي فيل الأقصر، وتنطلق فعالياته في تمام الساعة العاشرة صباحا وتمتد حتى الخامسة عصرا.

تفاصيل ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة «ميركادو» بالأقصر

ومن المقرر أن يشارك في ملتقى ميركادو أكثر من 100 مشارك، يمثلون العديد من الجهات والأفراد والمزارعين والبنوك وشركات التسويق الزراعي والاستيراد والتصدير، والتجارة الداخلية ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الزراعي، وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعي.

فيما يضم الملتقى العديد من المنتجين والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والاستثمار وممثلي القطاع الحكومي وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية.

يشار إلى أن الملتقى يهدف إلى خلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى، بما يحقق رواجا اقتصاديا وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات، كما يقام على هامش الملتقي معرض للشركات تعرض من خلاله منتجات التصنيع الزراعي المُجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.

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