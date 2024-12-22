الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

برعاية مؤسسة ساويرس، انطلاق ملتقى ميركادو للخضر والفاكهة المجففة بالأقصر الثلاثاء

تحسين وتجفيف الطماطم
تحسين وتجفيف الطماطم

تستضيف محافظة الأقصر بعد غد الثلاثاء، ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة، «ميركادو» والذي يقام تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، و برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية وبالشراكة مع سفارة اليابان وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تحسين انتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم.

 ويقام الملتقي بقاعة النيل بفندق الجولي فيل الأقصر، وتنطلق فعالياته في تمام الساعة العاشرة صباحا وتمتد حتى الخامسة عصرا.    

 تفاصيل ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة «ميركادو» بالأقصر 

ومن المقرر أن يشارك في ملتقى ميركادو أكثر من 100 مشارك، يمثلون العديد من الجهات والأفراد والمزارعين والبنوك وشركات التسويق الزراعي والاستيراد والتصدير، والتجارة الداخلية ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الزراعي، وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعي.

فيما يضم الملتقى العديد من المنتجين والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والاستثمار وممثلي القطاع الحكومي وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية.

يشار إلى أن الملتقى يهدف إلى خلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى، بما يحقق رواجا اقتصاديا وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات، كما يقام على هامش الملتقي معرض للشركات تعرض من خلاله منتجات التصنيع الزراعي المُجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر موسسة ساويرس ملتقى ميركادو ملتقى التسويق للخضر والفاكهة المجففة نجيب ساويرس ساويرس

مواد متعلقة

رئيس مدينة الأقصر يتفقد المركز الحضري للمرأة قبل التطوير (صور)

رئاسة الطود في الأقصر تتابع استكمال تنفيذ شقق الإسكان (صور)

محافظة الأقصر: زراعة 122 ألف شجرة خلال عام 2024

كهرباء الأقصر: مد وتدعيم الشبكات باستثمارات 91.4 مليون جنيه خلال 2024

ads

الأكثر قراءة

رئيس العاصمة الإدارية ردا على انتقاد الشركة: الناس زعلانين ليه؟ (فيديو)

كولر لجمهور الأهلي: كنا نتوقع أن نحظى بالتعامل بشكل أفضل واللاعبون بشر

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا

محمد صلاح يتفوق علي نجوم الدوري الإنجليزي برقم مذهل

أبو تريكة يعلق على سداسية الأهلي ويعاتب إمام عاشور (فيديو)

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام 6-3 وتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تكليفات رئاسية جديدة اليوم (فيديو)

منوعات

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع أمام مركزين لتوزيع الطعام بنيجيريا لـ 32 قتيلا

لماذا يلجأ معظم الألمان إلى الاستشارة النفسية؟ اعرف السبب

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22/12/2024

مواعيد صرف مرتبات يناير 2025

المزيد

انفوجراف

أبرزها المصري ضد الأهلي.. مواعيد الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفول السوداني في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق

أسماء سورة الحشر وفضائلها وسبب النزول

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

المزيد
الجريدة الرسمية