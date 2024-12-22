تفاصيل فعاليات ملتقى "ميركادو" للخضر والفاكهة المجففة في الأقصر

ينطلق ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة «ميركادو» بعد غد الثلاثاء، ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تحسين انتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم، ويقام الملتقي بقاعة النيل بفندق الجولي فيل بالأقصر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

الأقصر تستضيف ملتقى ميركادو للخضر والفاكهة المجففة



الملتقى يأتي تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبرعاية مؤسسة ساويرس للتنمية الثقافية وبالشراكة مع سفارة اليابان وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، بمشاركة أكثر من 100 مشارك يمثلون العديد من الجهات والأفراد والمزارعين والبنوك وشركات التسويق الزراعي والاستيراد والتصدير، والتجارة الداخلية ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الزراعي وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعي، فيما يضم الملتقى العديد من المنتجين والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والاستثمار وممثلي القطاع الحكومي وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية.

برنامج ملتقى التسويق الأول ميركادو للخضر والفاكهة المجففة



وتبدأ فعاليات الملتقى في العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء بعد غدا، يليه كلمة ممثل محافظة الأقصر، ثم كلمة ممثل مؤسسة ساويرس للتنمية، وفي تمام الساعة 11 صباحا عرض عن مشروع تحسين إنتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم.

يشمل البرنامج في الساعة 11 صباحا وعشرة دقائق، جلسة حوارية تحت عنوان «شركات الاستثمار الزراعي تحديات وطموحات» يحاورها المهندس عزت راغب شركة جرين تكنولوجي للتصنيع الزراعي والدكتور النوبي حفني شركة مصر ايطاليا.

وفي تمام الساعة 12 والربع ظهرا تنعقد جلسة حوارية للمزارعين والمنتجين مع مقدمي الخدمات يحاورها المهندس عبد الكريم محمد فهمي، والمهندس محمد هاشم، والمهندس مصطفى ابراهيم حساني.

وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا تبدأ فعاليات الجلسة الثالثة مع خبراء التمويل محمد مسكين- بنك QNB- جهاز تنمية المشروعات، يعقب ذلك مقترحات لفتح آفاق التسويق المحلي والدولي، ثم مخلص اللقاء في الثانية والربع ظهرا، يليه لقاءات مع الإعلاميين.

ويختتم البرنامج في تمام الساعة الثالثة عصرا تدشين جولة تسوق في معرض ميركادو ولقاءات بين المنتجين والشركات ومقدمي الخدمات، أما في الرابعة عصرا حتى 5 مساءا حفل الغداء.

ملتقى ميركادو في الأقصر يهدف لتعزيز قطاع التصنيع الزراعي

يذكر أن الملتقى يهدف إلى خلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى بما يحقق رواج اقتصادي وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات، كما يقام على هامش الملتقي معرض للشركات والذي تعرض من خلاله منتجات التصنيع الزراعي المجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.

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