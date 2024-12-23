الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

برعاية مؤسسة ساويرس، انطلاق ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة بالأقصر غدا

الأقصر, فيتو
الأقصر, فيتو

تُطلق مؤسسة ساويرس للتنمية وبالشراكة مع سفارة اليابان وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، غدًا الثلاثاء، ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة «ميركادو» لأول مرة في الأقصر، ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تحسين إنتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم.

 

ملتقى الخضر والفاكهة المجففة بمحافظة الأقصر 

وتنطلق فعاليات ملتقى ميركادو للخضر والفاكهة المجففة في العاشرة صباحا بقاعة النيل بفندق الجولي فيل بالأقصر، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بمشاركة أكثر من 100 مشارك يمثلون العديد من الجهات والأفراد والمزارعين والبنوك وشركات التسويق الزراعي والاستيراد والتصدير، والتجارة الداخلية ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الزراعي وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعي، فيما يضم الملتقى العديد من المنتجين والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والاستثمار وممثلي القطاع الحكومي وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية.

 

فعاليات ملتقى ميركادو للخضر والفاكهة المجففة في الأقصر 

ومن المقرر أن يضم المتلقى جلسة حوارية تحت عنوان «شركات الاستثمار الزراعي تحديات وطموحات»، وجلسة حوارية للمزارعين والمنتجين مع مقدمي الخدمات، وجلسة أخرى أيضا مع خبراء التمويل محمد مسكين - بنك QNB - جهاز تنمية المشروعات.

يشار إلى أن الملتقى يهدف إلى خلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى بما يحقق رواجا اقتصاديا وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات، كما يقام على هامش الملتقى معرضا للشركات، والذي تعرض من خلاله منتجات التصنيع الزراعي المجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر مؤسسة ساويرس للتنمية ملتقى الخضر والفاكهة المجففة ملتقي التسويق الأول ميركادو ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة مؤسسة ساويرس للتنمية الثقافية

مواد متعلقة

جامعة الأقصر تستعد لتدشين خطتها الاستراتيجية حتى 2029 (صور)

محافظ الأقصر يتفقد مبنى دار الشمس المشرقة للأيتام السابق لاستغلاله للصالح العام

7 معلومات عن ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة في الأقصر

تفاصيل فعاليات ملتقى "ميركادو" للخضر والفاكهة المجففة في الأقصر

برعاية مؤسسة ساويرس، انطلاق ملتقى ميركادو للخضر والفاكهة المجففة بالأقصر الثلاثاء
ads

الأكثر قراءة

روسيا تعلن تجميد السعودية لعضويتها في مجموعة البريكس

بغداد بونجاح يصل القاهرة بعد ارتباطه بالانتقال إلى الأهلي (صورة)

أخطر وأهم جاسوس فى مصر، إسرائيل تحيى ذكرى وفاة مئير ماكس بينيت

الأرصاد تحذر من تغير في الطقس وتنصح بارتداء الملابس الشتوية

الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرود ورياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد

هل نشهد قفزات في سعر الدولار الفترة المقبلة؟ خبير مصرفي يوضح (فيديو)

صبحي خليل يستغيث على الهواء من أمام منزله بالعجوزة: قطعوا المياه والكهرباء (فيديو)

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

منوعات

المزيد

مصرع شخصين وفقدان 12 آخرين إثر انهيار جسر في البرازيل

مغامرة فلكية غير مسبوقة، مسبار باركر يدنو أكثر من أي جسم صنعه الإنسان للشمس

شارع شبرا، أجواء الكريسماس تُضفي البهجة وسط زحام القاهرة (فيديو وصور)

تبدأ من 100 جنيه، أسعار شجر الكريسماس بشبرا مصر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

بـ32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 23/ 12/ 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتى الجمهورية: سيادة الأوطان مقدمة على النفوس الإنسانية (فيديو)

تفسير موت الخال في المنام وعلاقته بالمرور ببعض الصعوبات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية