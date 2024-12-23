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حوادث

القبض علي سائق ميكروباص انقلب بصحراء المنيا

انقلاب ميكروباص,
انقلاب ميكروباص, فيتو

تحفظت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا علي سائق ميكروباص انقلب بالطريق الصحراوي، وتسبب في مصرع شخص وإصابة  3 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الغربي بالمنيا، وتواصل الخدمات المرورية تسيير حركة المركبات بالطريق بعدما تسبب الطريق في زحام مروري، وتم نقل المصابين والمتوفي للمستشفي من خلال أجهزة البحث الجنائي التي تقوم بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة 

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بالمنيا

وكانت قد حصلت فيتو على أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص، بعمود إنارة على طريق “مصر أسوان” الزراعي السريع، أمام قرية البرجاية بمركز المنيا. 

الحادث نتج عنه إصابة 6 أشخاص هم: آمال خالد إبراهيم 50 سنة ربة منزل مقيمة ببني مزار، ودينا سيد إسماعيل 24 سنة طالبة مقيمة بالمنيا، ومها شعبان طنطاوي 24 سنة طالبة، محمد محمد محمود 36 سنة عامل يقيمان بمركز مغاغة، شيماء صلاح محمد 25 سنة ربة منزل، عصمت محمد عبدالعليم 55 سنة عامل، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، بعمود إنارة، على الطريق الزراعي، أمام قرية البرجاية، وأسفر عن وقوع عدد من المصابين، جرى نقلهم إلى مستشفى الصدر تحت تصرف جهات التحقيق.


انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائق في السرعة الزائدة، وجرى التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية.

تحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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الأجهزة الأمنية سائق ميكروباص بالطريق الصحراوي بالصحراوي الغربي بالمنيا

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