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حوادث

إصابة طفل إثر سقوطه من شرفة شقة في كمبوند شهير بأكتوبر

سقوط طفل من شرفة
سقوط طفل من شرفة منزله في اكتوبر،فيتو

أصيب طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بكسور متفرقة في أنحاء جسده، إثر سقوطه من شرفة مسكنه داخل كمبوند شهير بدائرة قسم أول أكتوبر، وتم نقله للمستشفي، وانتقلت قوات البحث الجنائي لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة، وبمناقشة أسرة الطفل تبين أن الطفل اختل توازنه وسقط من علو بالعقار رقم 562 داخل كمبوند شهير، وتواصل المباحث الجنائية جمع المعلومات والتحريات لمعرفة ملابسات الواقعة وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطر نائب مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات الجنائية.

جثة مجهولة بالطريق الإقليمي، والأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات الواقعة

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بالطريق الإقليمي بدائرة مركز منشأة القناطر، وذلك من خلال فريق بحث تم تشكيله لجمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان للوقوف علي ملابسات الواقعة.

 

وكانت قوات الشرطة عثرت على جثة مجهولة الهوية ملقاة بالطريق الإقليمي نطاق مركز منشأة القناطر.

تلقى مأمور مركز منشأة القناطر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى الطريق المشار إليه في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة المقدم أحمد عكاشة، وعثر على جثة لا تحمل أوراق تحقيق شخصية، مرجحًا أن تكون لشخص فارق الحياة نتيجة حادث سير.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى مبارك المركزي، تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

جثة مجهولة بالطريق الإقليمي، والأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات الواقعة

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كمبوند شهير قسم أول أكتوبر البحث الجنائي غرفة عمليات النجدة

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