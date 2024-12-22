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حوادث

بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بالمنيا

تصادم ميكروباص بعمود
تصادم ميكروباص بعمود إنارة في المنيا، فيتو

حصلت فيتو على أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص، بعمود إنارة على طريق “مصر أسوان” الزراعي السريع، أمام قرية البرجاية بمركز المنيا. 

الحادث نتج عنه إصابة 6 أشخاص هم: آمال خالد إبراهيم 50 سنة ربة منزل مقيمة ببني مزار، ودينا سيد إسماعيل 24 سنة طالبة مقيمة بالمنيا، ومها شعبان طنطاوي 24 سنة طالبة، محمد محمد محمود 36 سنة عامل يقيمان بمركز مغاغة، شيماء صلاح محمد 25 سنة ربة منزل، عصمت محمد عبدالعليم 55 سنة عامل، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، بعمود إنارة، على الطريق الزراعي، أمام قرية البرجاية، وأسفر عن وقوع عدد من المصابين، جرى نقلهم إلى مستشفى الصدر تحت تصرف جهات التحقيق.


انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائق في السرعة الزائدة، وجرى التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية.

تحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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فيتو طريق “مصر أسوان” الرزاعي قرية البرجاية بالمنيا

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