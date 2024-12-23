وكيل وزارة التعليم بدمياط يجتمع مع مديري المدارس الثانوية الفنية لبحث استعدادات الامتحانات

عقد "ياسر عمارة" وكيل الوزارة مساء اليوم اجتماعًا موسعًا مع مديري المدارس الثانوية الفنية وذلك في خطوة تؤكد حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على ضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بنجاح وشفافية،

نقاشات مكثفة حول استعدادات المدارس لامتحانات نهاية العام

وشهد الاجتماع نقاشات مكثفة حول استعدادات المدارس لامتحانات نهاية العام، حيث أكد وكيل الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سير الامتحانات بهدوء مع التأكيد على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعملية الامتحانات.

وفي سياق متصل، شدد "عمارة" على ضرورة توفير أقصى درجات الأمن داخل وخارج لجان الامتحانات، مشيرًا إلى أن الامتحانات العملية ستُجرى خلال اليوم الدراسي تحت إشراف مشدد من الملاحظين، مع منع استخدام الهواتف المحمولة تمامًا داخل اللجان.

وكيل الوزارة يجتمع مع مديري المدارس الثانوية الفنية

كما تناول الاجتماع تعليمات لجنة متابعة الجدارات، حيث أكد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لعملية تقييم الطلاب، وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والنزاهة في العملية التعليمية.

عمارة يؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه المدارس الفنية في بناء الكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل

وفي ختام الاجتماع، أكد "عمارة" على الدور الحيوي الذي تلعبه المدارس الفنية في بناء الكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل، مشيدًا بجهود جميع العاملين في هذا القطاع.

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