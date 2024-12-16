وكيل تعليم دمياط يجتمع مع مجلس الأمناء لمتابعة استعدادات امتحانات نصف العام

عقد "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع مجلس أمناء المحافظة بحضور المهندس عصام عمر رئيس المجلس، وعلاء ناشد أمين سر المجلس، ورؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية وموجهي التربية الإجتماعية.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى الحالي، وكذا مناقشة واستعراض أهم الموضوعات المطروحة.

وكيل الوزارة مع مجلس أمناء المحافظة

وفي مستهل الاجتماع رحب ياسر عمارة بأعضاء المجلس، مؤكدًا على أن المجلس الأمناء والآباء والمعلمين هو جزء لا يتجزأ من مديرية التربية والتعليم ودوره الهام في دعم العملية التعليمية، فضلًا عن دوره في التوعية بكافة الجهود التي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة لكل الطلاب.

رفع درجة الإستعداد بجميع الإدارات التعليمية بدمياط

وأضاف "وكيل الوزارة" أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية، لاستقبال امتحانات الدور الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م.

وأكد أنه تم التشديد على جميع الإدارات وموجهي العموم بالالتزام بكافة القرارات الوزارية والقوانين واللوائح المنظمة لانتظام سير الامتحانات.

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