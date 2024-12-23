أخبار مصر اليوم.. الجيزة تزيل عقارات آيلة للسقوط بالطالبية.. مصر تحصل على 11 مركزًا متقدما في تصنيف سيماجو الإسباني

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

كشفت هيئة الاسعاف المصرية عن رد فريق إسعاف من سوهاج، وهما الزميلان عمرو يسري وأبوبكر زغلول لمبلغ نقدي يقارب الـ٨٥٠ ألف جنيه إلى أصحابها.

وقالت الهيئة إن المسعفين كانا يسابقان الزمن لإنقاذ أسرة كاملة بعد أن تعرضت لحادث على طريق سوهاج البحر الأحمر الصحراوي وأنه بعد إسعافهم ونقل المصابين للمستشفى اكتشفوا أن هناك حقيبة ضمن متعلقات الأسرة فيها هذا المبلغ.

وقالت هيئة الإسعاف: “إن فريق الإسعاف بلا تردد بدأ الاتصال بأقارب وأهل المصابين وتم تسليم المبلغ إليهم”.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تمركز منخفض سطحي متعمق يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا ويكون تأثيره على بلادنا هو الرياح الجنوبية الغربية التي تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتسود أجواء شديدة البرودة ليلا، لذلك ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وخاصة ليلا وفي الصباح الباكر.

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الخاصة بالعقارات التي تمثل خطورة داهمة علي المواطنين.

وتم الانتهاء من تنفيذ قراري إزالة لعقارين بحارة عبدالرحمن فلفل المتفرع من شارع عثمان محرم، وذلك حفاظًا على سلامة المارة في تواجد من قوات مديرية أمن الجيزة وقد تم رفع كافة الأنقاض بالكامل.

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح ٣٤ مسجدًا جديدًا يوم الجمعة القادم ٢٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٦ من الهجرة، الموافق ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م، في مختلف المحافظات، ١٧ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و١٧ مسجدًا صيانة وتطوير.

وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٥٥٠ مسجدًا، من بينها ٣٩٤ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و١٥٦ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤ م بلغ ١٢٦٣١ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و٣١٠ ملايين جنيه.

توفي، مساء اليوم جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق عضو مجلس النواب السابق، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأسبق.

وفاز المراغي بعضوية مجلس النواب ضمن قائمة "فى حب مصر" بالصعيد.

وتولي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وتم اختياره ضمن لجنة الخمسين التي تم تشكيلها لإعداد دستور جديد للبلاد وأصبح عضوا بالتعيين في مجلس الشورى 2012.

أعلنت وزارة السياحة والآثار نتيجة قرعة الحج السياحي، لاختيار 36 ألف فائز من إجمالي ما يقرب من 50 ألف مواطن تقدموا لحجز برامج الحج السياحي للموسم القادم

وحددت غرفة شركات السياحة، قائمة التزامات الشركات تجاه حجاج السياحة بـ قرعة الحج السياحي للموسم 2025، وذلك تزامنا مع قرب إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي والمقرر لها 23 من ديسمبر الجاري.

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، فعاليات إعلان نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago كتصنيف متفرد للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن مصر تبنت تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولة المختلفة، حيث سعت الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها؛ ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال لدعم الصناعات الوطنية.

عقدت وزارة العمل، اليوم الإثنين، اختبارات لعددِ من المُتقدمين من أقصى الصعيد، على فرص العمل التي أعلنت عنها "الوزارة"، للعمل في بعض المهن المطلوبة بمشروع الضبعة النووي،وذلك في إطار تنفيذ أهداف الزيارة التي قام بها وزير العمل محمد جبران،نهاية "أغسطس 2024" الماضي،الى"المشروع "، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء "المحطة النووية"،والتي استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة،وهو ما يحدث اليوم على أرض الواقع.

وقالت هبة أحمد مدير عام التشغيل بوزارة العمل إن إختبارات اليوم انعقدت في مركز تدريب مهني مدينة قفط بمحافظة قنا، التابع للوزارة، وذلك بحضور ممثلي شركة ترست روسيم الروسية، وأحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا.

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