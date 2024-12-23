وفاة جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق

توفي، مساء اليوم جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق عضو مجلس النواب السابق، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأسبق.

عضو مجلس النواب بائتلاف "دعم مصر"

وفاز المراغي بعضوية مجلس النواب ضمن قائمة "فى حب مصر" بالصعيد.

وتولي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وتم اختياره ضمن لجنة الخمسين التي تم تشكيلها لإعداد دستور جديد للبلاد وأصبح عضوا بالتعيين في مجلس الشورى 2012.

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