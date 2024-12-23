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الجيزة تزيل عقارات آيلة للسقوط بالطالبية حفاظًا على سلامة المواطنين (صور)

ازالة العقار الآيل
ازالة العقار الآيل للسقوط

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الخاصة بالعقارات التي تمثل خطورة داهمة علي المواطنين. 

وتم الانتهاء من تنفيذ قراري إزالة لعقارين بحارة عبدالرحمن فلفل المتفرع من شارع عثمان محرم، وذلك حفاظًا على سلامة المارة في تواجد من قوات مديرية أمن الجيزة وقد تم رفع كافة الأنقاض بالكامل.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية باستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على ضرورة التعامل الفوري والحازم مع أي عقارات تشكل خطرًا على سلامة المواطنين، وأهمية استمرار جهود حي الطالبية في تنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

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عقارات آيلة للسقوط عادل النجار محافظ الجيزة مديرية أمن الجيزة محافظة الجيزة حي الطالبية

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