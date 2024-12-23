الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضمن خطتها لإعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح 34 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبل

افتتاح المساجد الجديدة،
افتتاح المساجد الجديدة، فيتو
ads

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح ٣٤ مسجدًا جديدًا يوم الجمعة القادم ٢٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٦ من الهجرة، الموافق ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م، في مختلف المحافظات، ١٧ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و١٧ مسجدًا صيانة وتطوير.

إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٥٥٠ مسجدًا

وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٥٥٠ مسجدًا، من بينها ٣٩٤ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و١٥٦ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤ م بلغ ١٢٦٣١ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و٣١٠ ملايين جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا:
ففي محافظة بني سويف، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الحاج علي، قرية زاوية الناوية - مركز ببا.

وفي  سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمة إسماعيل يونس، قرية الحريدية - مركز المراغة؛ وصيانة مسجد آل عبد الرحمن، قرية العلاونة برديس - مركز البلينا.

وفي القليوبية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الوحيد، كفر الحبشي - قرية برقطا - مركز كفر شكر.

وفي كفر الشيخ، تم إحلال وتجديد مسجد المرحوم هاشم، قرية الحلمية - مركز الحامول؛ ومسجد عبده، قرية المتيني - صندلا - كفر الشيخ؛ وصيانة المسجد الغربي، قرية الخادمية - مركز كفر الشيخ شرق؛ ومسجد جابر البحري الجديد، قرية كوم الدهب - مركز سيدي سالم.

وفي البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن، قرية السادسة جناكليس - مركز أبو المطامير؛ ومسجد أبو الخذر البحري، قرية أبو الخذر - مركز أبو حمص؛ ومسجد علي بن أبي طالب، كوبري العتر - قرية النمرية - مركز أبو المطامير؛ ومسجد شرف الدين، قرية شرنوب - مركز دمنهور ؛وصيانة مسجد الرضوان، عزبة حلمي - قرية منية عطية - مركز دمنهور؛ ومسجد منشية التقوى، قرية برج رشيد - مركز رشيد.

وفي الأقصر، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الشهيد إبراهيم العضايمة، النمسا؛ وإنشاء مسجد آل البيت، المذناب، الحليلة - مركز إسنا؛ وصيانة مسجد عمر بن الخطاب، عزبة أبو جراب - أرمنت؛ ومسجد الزهراء، البعيرات نجع العزبة.

وفي مطروح، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد وضحة بنت علي بن جابر الحنزاب، الغفران سابقًا - علم الروم.

وفي أسيوط، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أولاد مدكور، قرية خارفة - مركز ديروط؛ وصيانة مسجد جاد الرب، قرية باقور - مركز أبو تيج؛ ومسجد الإمام علي بن أبي طالب، الحوشة - قرية بني رافع - مركز منفلوط.

وفي الإسماعيلية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الإدريسي، قرية الواصفية - مركز ومدينة أبو صوير؛ ومسجد التوبة، عزبة هويشيل - مركز ومدينة أبو صوير.

وفي السويس، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد نمرة، الصباح - حي فيصل.

وفي قنا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد عبد المنعم جلال، قرية الشرقي بهجورة - مركز نجع حمادي؛ وصيانة مسجد عباد الرحمن، عزبة أبو عايد - مركز أبو تشت؛ ومسجد التوبة، البريج - قرية العسيرات - مركز فرشوط؛ ومسجد الرحمن، نجع العفي - قرية القبيبة - مركز فرشوط؛ ومسجد علي محمد يس، الدومة - أبو عموري - غرب بهجورة - مركز نجع حمادي؛ ومسجد التقوى، قرية خزام - مركز قوص.

وفي الإسكندرية، تضمنت الأعمال صيانة مسجد أبي بكر الصديق، العصافرة قبلي شارع المعهد الديني - المنتزه.

وفي الشرقية، تضمنت الأعمال صيانة المسجد الكبير، قرية أبو ياسين - مركز أبو كبير.

وفي الدقهلية، تضمنت الأعمال صيانة مسجد أبو بكر الصديق، قرية الجعافرة - مركز ميت سلسيل.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح المساجد الجديدة إعمار بيوت الله المساجد الجديدة مركز كفر الشيخ مسجد عمر بن الخطاب وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الأوقاف ببني سويف لتوزيعها على الفقراء

انطلاق فعاليات "مكون اللغة العربية" بأكاديمية الأوقاف الدولية

وزير الأوقاف: نعمل على الارتقاء بالأداء العلمي والدعوي للأئمة (صور)

وزير الأوقاف يشيد بتبرع قبطي بنصف مليون جنيه لتطوير مسجد السيدة حورية
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

أول تعليق من عائلة بشار الأسد عن ليلة الهروب وفخ الخديعة

روسيا تعلن تجميد السعودية لعضويتها في مجموعة البريكس

200 ألف جنيه غرامة وحرمان الجماهير وإيقاف دونجا، عقوبات الزمالك بمباراة سيراميكا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024

صبحي خليل يستغيث على الهواء من أمام منزله بالعجوزة: قطعوا المياه والكهرباء (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن خدمة التحويلات اللحظية للأموال من الخارج

بالرقم القومي، اعرف نتيجة قرعة الحج السياحي

منوعات

المزيد

تبدأ من 100 جنيه، أسعار شجر الكريسماس بشبرا مصر (فيديو)

إيلون ماسك يطلب مساعدة سفير واشنطن لدى الدنمارك في الحصول على جرينلاند

غوريلا تثير القلق في مطار إسطنبول، ما القصة؟

شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على ترك مقعده بالدرجة الأولى لكلب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 23/12/2024

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن

تفسير رؤية المسيح الدجال في المنام وعلاقتها بالموت المفاجئ وضيق الحال

الشيخ رمضان عبد المعز يكشف عن أمر يغفر ذنوب العبد كل يوم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية