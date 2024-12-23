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أخبار مصر

إسعاف سوهاج يرد مبلغ 850 ألف جنيه إلى عائلة مصابين في حادث

فريق الإسعاف
فريق الإسعاف

كشفت هيئة الاسعاف المصرية عن  رد فريق إسعاف من سوهاج، وهما الزميلان عمرو يسري وأبوبكر زغلول لمبلغ نقدي يقارب  الـ٨٥٠ ألف جنيه إلى أصحابها.

وقالت الهيئة إن المسعفين كانا يسابقان الزمن لإنقاذ أسرة كاملة بعد أن تعرضت لحادث  على طريق سوهاج البحر الأحمر الصحراوي وأنه بعد إسعافهم  ونقل المصابين للمستشفى اكتشفوا أن هناك حقيبة ضمن متعلقات الأسرة فيها هذا المبلغ.

الاتصال بأقارب المرضي وتوصيل الأمانة لهم 

وقالت هيئة الإسعاف: “إن فريق الإسعاف بلا تردد بدأ الاتصال بأقارب وأهل المصابين وتم تسليم المبلغ إليهم”.

     

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وأكدت هيئة الإسعاف أن تكرار وقائع من هذا النوع يؤكد أمانة الأطقم الإسعافية، وأنها خصلة متأصلة في نفوسهم، تعكس نقاء ذمتهم ونزاهة أيديهم، فاليد التي تداوي المريض يستحيل أن تستبيح ماله.
 

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